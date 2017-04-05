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На Сумщине перевернулась легковушка

Сегодня, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине перевернулась легковушка

21 мая на автодороге около села Симоновка Сумского района выехал за пределы проезжей части и перевернулся автомобиль «Ситроен», водитель которого, 29-летний житель Житомирщины, уснул за рулем. Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом темени, закрытой травмой грудной клетки и ушибом поперечного отдела позвоночника доставлен в хирургию Сумской областной клинической больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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