10 ноября во дворе многоэтажки по ул. Шевченко в Лебедине повесился 31-летний местный житель. По свидетельствам соседей, при жизни парень злоупотреблял спиртным. Труп направлен в морг, открыто уголовное производство, в рамках которого выясняются причины и обстоятельства суицида
11 ноября в С.-Будском районе дома повесился 48-летний мужчина. Отрыто уголовное производство, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 12 ноября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свел 251 человек (в прошлом году на эту же дату – 261).
На Сумщине парень полез в петлю
Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
10 ноября во дворе многоэтажки по ул. Шевченко в Лебедине повесился 31-летний местный житель. По свидетельствам соседей, при жизни парень злоупотреблял спиртным. Труп направлен в морг, открыто уголовное производство, в рамках которого выясняются причины и обстоятельства суицида
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