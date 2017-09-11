На Сумщине парень полез в петлю

10 ноября во дворе многоэтажки по ул. Шевченко в Лебедине повесился 31-летний местный житель. По свидетельствам соседей, при жизни парень злоупотреблял спиртным. Труп направлен в морг, открыто уголовное производство, в рамках которого выясняются причины и обстоятельства суицида

11 ноября в С.-Будском районе дома повесился 48-летний мужчина. Отрыто уголовное производство, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 12 ноября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свел 251 человек (в прошлом году на эту же дату – 261).