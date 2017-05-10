На Сумщине ни дня без происшествий

19 июня около с. Козельное в Недригайловском районе 27-летний местный житель не справился с управлением мопеда и упал. В результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и носа. Пострадавшего госпитализировали в Недригайловскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 19 июня с начала года на территории Сумской области произошло 150 ДТП, в которых 27 человек погибли и 198 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 226 ДТП, в которых 30 человек погибли и 288 пострадали).