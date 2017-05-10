Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.06 Вторник

На Сумщине ни дня без происшествий

Сегодня, 09:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине ни дня без происшествий

19 июня около с. Козельное в Недригайловском районе 27-летний местный житель не справился с управлением мопеда и упал. В результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и носа. Пострадавшего госпитализировали в Недригайловскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 19 июня с начала года на территории Сумской области произошло 150 ДТП, в которых 27 человек погибли и 198 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 226 ДТП, в которых 30 человек погибли и 288 пострадали).

Напечатать Письмо автору Просмотров 184 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине в ДТП пострадала несовершеннолетняя (фото) 3 фото
На Сумщине в ДТП пострадала несовершеннолетняя (фото)
10.05.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 10.05.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 336 Комментариев 0
На Сумщине что-то взорвалось, есть потерпевшие
На Сумщине что-то взорвалось, есть потерпевшие
05.05.2017, 13:26 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 05.05.2017, 13:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 572 Комментариев 0
Сумчанин хотел вскрыть артерию
Сумчанин хотел вскрыть артерию
03.04.2017, 10:05 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.04.2017, 10:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 182 Комментариев 0
На Сумщине вычислили студента, обворовывавшего подростков
На Сумщине вычислили студента, обворовывавшего подростков
31.03.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 31.03.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 83 Комментариев 0
На Сумщине люди калечатся, наводя порядок
На Сумщине люди калечатся, наводя порядок
14.03.2017, 08:23 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.03.2017, 08:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 170 Комментариев 0
На Сумщине легковушка сбила ребенка
На Сумщине легковушка сбила ребенка
17.02.2017, 09:52 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.02.2017, 09:52 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 327 Комментариев 1
Коров без документов задержали на Сумщине (фото) 6 фото
Коров без документов задержали на Сумщине (фото)
16.02.2017, 18:25 Новость
Панорама Панорама 16.02.2017, 18:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 72 Комментариев 0
Ярким пламенем! ЧП на Сумщине (фото) 2 фото
Ярким пламенем! ЧП на Сумщине (фото)
15.02.2017, 18:17 Новость
Панорама Панорама 15.02.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 114 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
14 червня – Всесвітній день донора крові
15.06.2017, 19:20
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 882 Комментариев 0
Опросы

После повышения тарифов на проезд, стали ли вы меньше ездить в маршрутках?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 121 Комментариев 1
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине почувствовали улучшение от отставки Салатенко
Конечно, теперь потрошенко-яйценюковским МАРОДЁРАМ будет ЛЕГШЕ ГРАБИТЬ народ и ВЕШАТЬ ему ЛАПШУ НА УШИ как это по ТВящику вдалбливает нам ...
Вчера, 22:29
Петро Васильович к материалу
Кадры Сумщины: депутат, директор и небедная женщина
Виктория ГРОБОВА с нагрудным знаком «Петр Могила»... Оптимистичненько так звучит...
Вчера, 15:40
Женя Колосенко к материалу
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
В основном покупаю одежду в интернет-магазинах, и да, люблю все-таки больше брендовую одежду. Мониторю скидки и делаю покупки, получается достаточно ...
17.06.2017, 09:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII