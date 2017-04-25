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На Сумщине нашли труп пропавшего без вести

Сегодня, 09:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине нашли труп пропавшего без вести

26 июня полиция установила местонахождение 43-летнего жителя Кролевецкого района, который с 19 июня значился как пропавший без вести. Его тело нашли в лесополосе около села, где он покончил жизнь самоубийством.
В это же день дома по ул. Ковпака в Сумах повесилась 68-летняя пенсионерка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 26 июня на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 142 человека (в прошлом году на эту же дату – 153).

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