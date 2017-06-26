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На Сумщине на работе умер охранник

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине на работе умер охранник

7 сентября на территории песчаного карьера около с. Хомино Сумского района на рабочем месте умер охранник предприятия – 56-летний сумчанин. Полиция начала уголовное производство, в рамках которого выяснить причину смерти и ее обстоятельства. Назначено проведение ряда экспертиз, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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