На Сумщине на работе умер охранник

7 сентября на территории песчаного карьера около с. Хомино Сумского района на рабочем месте умер охранник предприятия – 56-летний сумчанин. Полиция начала уголовное производство, в рамках которого выяснить причину смерти и ее обстоятельства. Назначено проведение ряда экспертиз, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.