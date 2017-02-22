На Сумщине мужчина упал на стекло

19 апреля на территории Сумской области несколько человек получили травмы по собственной неосторожности.

В 16:07 в Шосткинскую больницу скорой помощью доставлен 28-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки сзади слева, пневмоторакс. Как выяснилось, телесные повреждения получил, упав на стекло. От написания заявления в полицию по поводу получения телесных повреждений он отказался.

80-летняя пенсионерка упала дома и получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Из-за курения в постели чуть не сгорел мужчина. В Путивльскую ЦРБ доставлен 54-летний житель одного из сел района, который получил более 60% ожогов тела. Как выяснили медики, травмы он получил сам по собственной неосторожности, когда курил в кровати и уснул, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.