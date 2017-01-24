На Сумщине мошенники становятся креативными

Шансы вернуть отданные мошенникам деньги равны нулю. Самые распространенные способы выманивая денег у доверчивых сумчан

Убивать ради денег сегодня не модно. Не модно даже грабить или просто воровать. Сейчас модно поставить дело так, чтобы люди сами отдавали тебе деньги. Добровольно. Чуть ли не каждый день мы теперь можем прочитать в новостях: мошенники обманным путем выманили у жертвы столько-то денег. Без оружия, угроз — просто поговорив или даже сказав всего несколько слов. Способы обмана становятся все более современными, а сами мошенники — изощреннее. В результате — сотни обманутых сумчан, сотни заявлений в полицию и сотни тысяч пропавших денег. Газета «Панорама» выясняла, как мошенникам удается обманывать людей на столь крупные суммы и что заставляет граждан добровольно отдавать в чужие руки накопленные с огромным трудом сбережения. И, главное, что делать, чтобы избежать подобных ситуаций, куда обращаться, если вы вдруг попали в беду?

В Сумской области в 2016 г. зарегистрировано более 729 случаев мошенничества, 152 лицам объявлено подозрение в свершении преступления

Есть контакт

Преступления, где аферист «работает» с потерпевшим лицом к лицу, лично и непосредственно, по-прежнему занимают львиную долю. Различного вида гадания, снятие порчи и сглаза, визиты «соцработников», «работников пенсионного фонда» — мошенники такого рода, как правило, хорошие актеры и психологи.

На днях в Сумах произошел случай, когда две «гадалки» настолько заморочили молодой сумчанке голову, что девушка, дабы чтобы снять с семьи наведённую через деньги и золото порчу, отдала мошеннице более 100 тыс. грн. и золотые сережки. Еще один случай произошел в Шостке. Две женщины, представившись работницами службы газа, зашли в квартиру старушки, и, пока одна отвлекала внимание хозяйки, «проверяя» работу газовой плиты, другая похитила из тайника более 4 тыс. грн. И хотя именно этот случай нельзя считать чистым мошенничеством, поскольку такие действия квалифицируются как тайное похищение имущества и ценностей и, соответственно, подпадают под признаки статьи 185 Уголовного кодекса Украины «кража», всё же элемент обмана, и немалый, присутствует.

Основное, на чем зарабатывают такие мошенники, — это доверие, личная симпатия, отвлечение внимания. И главная защита в таких ситуациях — быть максимально осторожными, не пускать чужих людей в свой дом.

Виртуальная покупка

Однако сегодня мошенникам совсем не обязательно лично контактировать со своими жертвами, встречать их на улице или же идти к ним домой. Сегодня место преступления и преступника может разделять океан. По ряду объективных причин такие преступления довольно трудно распутать. Еще более трудно установить личность афериста.

Торгуя несуществующим товаром, злоумышленники требуют из потенциальных покупателей стопроцентную предоплату и, получив ее, растворяются»в виртуальном пространстве. Схема выглядит так: обычный человек нашел нужный товар на каком-то из сайтов, договорился о сделке купли-продажи, перечислил аванс (очень часто — стопроцентную стоимость), но… заказ не получил. Злоумышленник же, едва обналичив перевод, меняет сим-карту в своем мобильном и исчезает. Нередко встречаются случаи, когда вместо заказанного товара можно получить посылку с хламом. Так, в Сумах 17-летний студент вместо дорогого спортивного велосипеда прислал заказчику несколько килограммов картофеля, яблок и две буханки хлеба. По правде говоря — гуманист, мог бы вообще ничего не присылать.

Так, жертвой хитреца стал 44-летний фермер, увидевший на одном из сайтов объявление о продаже мини-трактора. Цена товара была значительно меньше рыночной, поэтому предложение сразу его заинтересовало. Не теряя времени, он позвонил на указанный в объявлении контактный телефон. Мужчина, взявший трубку, представился торговым агентом. Он предложил покупателю сразу перечислить 1,5 тыс. грн. за доставку товара на свою банковскую карточку. Фермер согласился. Спустя несколько минут после перевода аванса так называемый продавец сам позвонил покупателю и сообщил, что условия продажи изменились и необходима предварительная стопроцентная оплата. После некоторого спора мужчины сошлись на частичной оплате товара. И фермер перечислил на ту же карточку ещё одну сумму — чуть более 10 тыс. грн. А когда набрал номер, чтоб уточнить дату получения товара, абонент уже был «вне зоны досягаемости».

Аферы онлайн

Сегодня банковская карточка есть практически у каждого, мы рассчитываемся ею в магазинах, перечисляем деньги через банкоматы на другие счета, всё активнее пользуемся интернет-банкингом или мобильными приложениями. Но именно это делает нас еще более уязвимыми к аферам, осуществляемым в режиме он-лайн. И если многие уже выучили, что пин-код карты нельзя сообщать никому, даже банковским работникам, тем не менее «неподкованные» в этих вопросах граждане остаются в зоне риска. Довольно распространенная мошенническая схема, когда в телефонном разговоре у пользователя банковской карты выспрашивают конфиденциальные реквизиты банковского счета и самой карты.

Один из случаев произошел совсем недавно. Сумчанин разместил на сайте объявление о продаже товара. Ему позвонил покупатель, чтобы уточнить условия сделки. Он соглашается оплатить товар и перевести необходимую сумму на банковскую карточку продавца. Однако выясняется, что покупатель не может перевести деньги через какие-то проблемы с банковской карточкой продавца и предлагает ему подойти к банковскому терминалу, чтобы в режиме онлайн решить этот вопрос. Обычно мошенник достаточно долго водит продавца за нос, держит человека в постоянном контакте, не давая времени на размышления и анализ ситуации. В разговоре он выспрашивает секретные данные карты и код, пришедший в смс-сообщении на мобильный собеседника, а сам в это время снимает со счета доверчивого продавца все деньги с помощью услуги «деньги без карточки».

Тревожный звонок

Мошенники очень часто звонят по мобильные номера под самыми разными предлогами, выманивая деньги у доверчивых и ничего не подозревающих абонентов.

Наиболее распространенные: «Вам звонят из полиции». В таких случаях звонят либо очень рано утром, либо очень поздно вечером, чаще ночью. В трубке слышен плачущий мужской голос: «Мама (бабушка, тетушка…), я попал в полицию… Я сбил человека… Помоги…» Подчеркивается, что «преступление» якобы совершено по неосторожности, случайно. Затем трубку берет некий «работник полиции», представляющийся, как правило, следователем из отдела полиции из другой области. В разговоре псевдоправоохранитель говорит о том, что необходимо заплатить большую сумму денег, чтобы избежать тюрьмы и не дать делу ход или же оплатить лечение потерпевшего (которого, конечно, на самом деле не существует). В ходе беседы мошенник настолько искусно психологически давит на будущую жертву, что человек, дабы спасти родственника, соглашается отдать едва ли не все свои наличные средства, а иногда — еще и возьмет взаймы у соседей. Главное для преступника — удерживать жертву на связи как можно дольше, в идеале — пока она не отдаст присланному курьеру деньги или перечислит их на карту.

Именно на подобный крючок попалась 79-летняя жительница Сумщины накануне Нового года. На ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина с сообщением о том, что ее сын совершил ДТП, сбив девушку-пешехода, и для лечения потерпевшей необходимы немалые средства. Испуганная старушка, собрав все имеющиеся деньги, отдала 7,5 тыс. грн. сбережений незнакомому парню, которого якобы прислали в качестве курьера. Как выяснилось потом, сын ничего подобного не совершал, а деньги ушли, скорее всего, на организацию новогоднего стола преступникам. Подобных случаев очень много, и кто-то непременно хоть раз слышал подобную историю о таком телефонном звонке от своих знакомых и коллег.

Звонок из банка

Отдельная история с так называемыми звонками от «банковских работников».

Это прекрасная возможность для мошенников получить деньги из ваших же рук. Зачастую аферисты звонят по поводу увеличения карточного лимита, обновление компьютерной базы данных клиентов банка, якобы несанкционированного снятия средств, проверки или подтверждения реквизитов счета. Просят подойти к банкомату и провести (конечно, по подсказкам) несколько операций. В результате человек собственноручно переводит средства на чужой банковский счет или пополняет кому-то счет мобильного телефона.

Такой звонок получила жительница Конотопа, которой предложили увеличить кредитный лимит на банковской карте. Доверчивая девушка не только приняла заманчивое предложение, но и сообщила «банковскому сотруднику» все конфиденциальные реквизиты. Когда же проверила баланс — обнаружила пропажу 3,8 тыс. грн.

Жертвой такого же псевдобанкира стал еще один доверчивый житель Сумской области, со счета которого неизвестный злоумышленник снял такую же сумму. Пожилой мужчина поверил неизвестному телефонном собеседнику, который от имени банка предложил проверить на пригодность к использованию его карты после компьютерного сбоя. Мужчина сообщил все конфиденциальные данные своей карточки, которыми сразу воспользовался злоумышленник.

Вы выиграли автомобиль!

В этом случае злоумышленник рассылает до тысячи смс-сообщений «Поздравляем, вы выиграли автомобиль. Для получения более подробной информации позвоните по номеру…». Здесь работает следующая схема: поверивший в такой небывалый подарок Фортуны доверчивый человек (а таковых немало) действительно звонит по указанному в сообщении номеру. Мошенник, назвавшись менеджером какой-нибудь известной автокомпании, рассказывает о якобы проведенной лотерее среди определенных компьютером номеров мобильных телефонов. Владельцы таких «счастливых» номеров якобы могут получить свой приз хоть прямо сейчас, но для этого им необходимо перечислить на такой-то счет один процент налогов и уплат от стоимости самого выигрыша. Дальнейшее развитие ситуации предсказать нетрудно – обманутый близким «подарком» человек перечисляет десятки тысяч гривен неизвестно на чей счет, в результате оставаясь и без денег, и без приза, и с разбитыми надеждами. Точно так, в погоне за машиной престижной марки, переслала 63 тысячи гривен 42-летняя женщина. Вначале ей предложили оплатить 1% стоимости легковушки, затем – еще два налога, потом – стоимость доставки «приза». О том, что стала жертвой мошенничества, женщина поняла только тогда, когда услышала в трубке издевательский смех.

Что же делать?

Все очень просто – никому не верить. Избегать разговоров с незнакомыми людьми, особенно если речь заходит о ваших деньгах или достатке, ваших родственниках или вашем здоровье. Просто помните, что чужим людям ваши проблемы никому не интересны, зато мошенники не брезгуют никакими методами в сборе информации, лишь бы нагреть руки. Доверчивость, граничащая с глупостью, способна перечеркнуть годы вашего труда. Берегите себя!

Собрать доказательства практически невозможно, как и найти и наказать интернет-мошенников

«В целом же за прошлый год в полиции области зарегистрировано 729 случаев мошенничества. Полиция уже объявила 152 лицам подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса Украины «мошенничество». Если учесть тот факт, что на счету каждого из злоумышленников несколько обманутых человек, согласитесь – цифра получается немаленькая, – комментирует заместитель начальника ГУНП Сумской области Руслан Пиняга. – Гражданам в любом случае следует избегать разговоров з незнакомцами, кем бы они ни представлялись, тем более тогда, когда речь заходит о деньгах. Также следует понимать, что телефонные или интернет-мошенничества раскрываются достаточно трудно, поскольку не только требуют задействования большого количества сил, средств и достаточно длительного времени, но и имеют свою специфику. Бывали случаи, когда наши работники в ходе расследования выясняли, что злоумышленники находятся или на временно оккупированных территориях, или пребывают в пенитенциарных заведениях. В первом случае преступников невозможно задержать, во втором возникают серьезные проблемы со сбором доказательной базы. Однако, даже несмотря на все эти трудности, мы раскрываем, и довольно успешно, такие сложные преступления. Об этом, среди прочего, свидетельствует сумма возвращенных пострадавшим утраченных средств, в целом составляющая два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи гривен, то есть более семидесяти процентов от суммы утраченных людьми средств. Приведу пример: совсем недавно молодой участковый офицер полиции успешно раскрыла одну из таких мошеннических схем и установила личность ловкача, «заработавшего» через интернет-аукцион почти семь тысяч гривен. Сейчас этого молодого человека следователи проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений».

Александр Панченко, «Панорама» №5