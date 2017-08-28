На Сумщине молодежь не верит в счастливое будущее

На Сумщине за три дня повесились четверо: три парня (23-х, 26 и 31 года) и 43-летняя женщина. Почему они так поступили, остается только догадываться.

22 октября в Шостке повесился 31-летний местный житель, который при жизни злоупотреблял спиртным. 21 октября в лесополосе около с. Рыжевка Белопольского района — 26-летний местный житель.

20 октября на территории Сумской области зарегистрированы два суицида. В С.-Будском районе повесилась 43-летняя женщина, которая при жизни неоднократно заявляла о желании совершить суицид. Оставлена предсмертная записка, содержание которой не разглашается. В этот же день в Ахтырке по месту жительства повесился 23-летний местный житель. Начато уголовное производство, в рамках которого проводятся все необходимые экспертизы и устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 22 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 242 человека (в прошлом году на эту же дату – 247).