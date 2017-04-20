11 июня в 9:08 на автомобильной дороге в с. Великий Бобрик 42-летний местный житель, двигаясь на автомобиле ВАЗ 2108, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. К счастью, никто из случайных людей не пострадал. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и политравму. 38-летний пассажир с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и переломом левой ноги, так же как и водитель, доставлен в реанимацию Сумской областной клинической больницы. Машина отправлена на штрафплощадку Краснопольского отдела полиции, — сообщили «Панораме» в Отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине легковушка врезалась в остановку
Сегодня, 11:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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