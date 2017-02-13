10 апреля в одном из сел Великописаревского района 33-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ 2106 совершила наезд на железобетонную опору уличного освещения. Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга второй степени доставлена в Ахтырскую больницу. В рамках открытого уголовного производства устанавливаются причины и обстоятельства дорожного происшествия, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине легковушка столкнулась с опорой
Сегодня, 11:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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