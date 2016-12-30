На Сумщине легковушка сбила ребенка

16 февраля в 8:00 в Кролевце 70-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ 2107 не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей лица и левой ноги госпитализирован в Кролевецкую ЦРБ. Машина отправлена на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.