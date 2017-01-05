На Сумщине кто вешается, а кто и вены режет

13 февраля в одном из сел Кролевецкого района дома повесился 33-летний местный житель, который при жизни злоупотреблял спиртным. Труп направлен в морг для установления причин смерти.

10 февраля в реанимацию Кролевецкой ЦРБ с резаной раной правого предплечья доставлен 39-летний житель Кролевца. Рану пострадавший нанес себе сам. Полиция проверяет версию незаконченного суицида, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 13 февраля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 29 человек (в прошлом году на эту же дату – 29).