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На Сумщине кто вешается, а кто и вены режет

Сегодня, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине кто вешается, а кто и вены режет

13 февраля в одном из сел Кролевецкого района дома повесился 33-летний местный житель, который при жизни злоупотреблял спиртным. Труп направлен в морг для установления причин смерти.
10 февраля в реанимацию Кролевецкой ЦРБ с резаной раной правого предплечья доставлен 39-летний житель Кролевца. Рану пострадавший нанес себе сам. Полиция проверяет версию незаконченного суицида, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 13 февраля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 29 человек (в прошлом году на эту же дату – 29).

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