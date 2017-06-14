На Сумщине из-за столкновения с остановкой погиб подросток

27 августа около 6 утра на автодороге при въезде в село Новомутин Конотопского района 17-летний парень на мопеде не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и умер на месте события.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлёкшее смерть потерпевшего). Назначен ряд экспертиз. Идут следственные действия. Мопед отправлен на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 27 августа с начала года на территории Сумской области произошло 241 ДТП, в которых 44 человека погиб и 307 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 322 ДТП, в которых 43 человека погиб и 398 пострадали).