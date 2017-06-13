На Сумщине из-за собаки пострадала беременная

21 августа в 13:10 на ул. Полтавской в Ромнах 31-летний мотоциклист совершил наезд на собаку, которая внезапно выскочила на дорогу. От столкновения мотоцикл упал. В результате пострадала беременная пассажирка мопеда. 29-летняя женщина с травмой живота госпитализирована в гинекологию местной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 20 августа с начала года на территории Сумской области произошло 229 ДТП, в которых 41 человек погиб и 292 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 317 ДТП, в которых 41 человек погиб и 391 пострадал).