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На Сумщине из-за ошибок мужчин страдают женщины

Сегодня, 11:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине из-за ошибок мужчин страдают женщины

21 декабря в 10:20 на ул. Маяковского в Ромнах 41-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2121 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21120 под управлением 26-летнего местного жителя. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля 21120. 25-летняя девушка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирована в нейрохирургию Роменской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 21 декабря на территории Сумской области произошло 460 ДТП, в которых 607 человек травмированы (в прошлом году на эту же дату – 561 ДТП с 752 травмированными).

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