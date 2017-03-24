20 мая в 23:00 в Бурыни 23-летний мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. В результате ДТП 30-летняя пассажирка мотоцикла умерла на месте события. Водитель умер в приемном отделении Бурынской ЦРБ. Трупы направлены в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 21 мая с начала года на территории Сумской области произошло 102 ДТП, в которых 20 человек погибли и 133 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 201 ДТП, в которых 25 человек погибли и 252 пострадали).
На Сумщине из-за бордюра двое погибли
Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
20 мая в 23:00 в Бурыни 23-летний мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. В результате ДТП 30-летняя пассажирка мотоцикла умерла на месте события. Водитель умер в приемном отделении Бурынской ЦРБ. Трупы направлены в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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