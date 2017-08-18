6 октября на ул. Шевченко в Глухове 33-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2109 совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 42-летней женщины. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. 27-летнюю девушку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализировали в Глуховскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области
На Сумщине в ДТП пострадала пассажирка легковушки
Сегодня, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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