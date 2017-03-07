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06.05 Суббота

На Сумщине что-то взорвалось, есть потерпевшие

Вчера, 13:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине что-то взорвалось, есть потерпевшие

Днем в четверг 4 мая в Шосткинский отдел полиции поступило сообщение из ЦРБ о том, что к ним были доставлены двое жителей Шостки 52 и 42 лет с телесными повреждениями. У старшего из потерпевших врачи диагностировали травматическую ампутацию левой кисти, рваные раны передней стенки брюшной полости и лица. У второго пострадавшего — огнестрельное ранение в области половых органов. На место сразу выехала следственно-оперативная группа. По словам младшего пострадавшего, он случайно проходил мимо, когда у другого в руках взорвался неизвестный предмет. Опросить другого пострадавшего не удалось, поскольку он находился на операционном столе. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия: опрашивают свидетелей, общаются с пострадавшими, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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