На Сумщине четверо мужчин совершили суицид

18 марта по месту жительства покончил жизнь самоубийством 81-летний пенсионер. Он повесился на спинке кровати. После перенесенного инсульта не мог двигаться и неоднократно высказывал суицидальные намерения.

В этот же день в доме по месту жительства повесился 73-летний житель Конотопского района. Он также перенес инсульт.

19 марта в Октябре Белопольского района в гараже по месту жительства повесился 63-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртным и угрожал покончить жизнь самоубийством.

20 марта в Конотопском районе дома повесился 73-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 19 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 54 человека (в прошлом году на эту же дату – 56).