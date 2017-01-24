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На Сумщине четверо мужчин совершили суицид

Сегодня, 11:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине четверо мужчин совершили суицид

18 марта по месту жительства покончил жизнь самоубийством 81-летний пенсионер. Он повесился на спинке кровати. После перенесенного инсульта не мог двигаться и неоднократно высказывал суицидальные намерения.
В этот же день в доме по месту жительства повесился 73-летний житель Конотопского района. Он также перенес инсульт.
19 марта в Октябре Белопольского района в гараже по месту жительства повесился 63-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртным и угрожал покончить жизнь самоубийством.
20 марта в Конотопском районе дома повесился 73-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 19 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 54 человека (в прошлом году на эту же дату – 56).

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