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13.09 Среда

На Соборной в Сумах перекладывают плитку (фото)

Сегодня, 12:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

В центре города на улице Соборной идут работы по замене тротуарной плитки на отдельных особо просевших участках. Работники демонтировали старое покрытие, заменили на новое, а горы разбитой плитки пока оставили тут же.
Напомним, в апреле 2016 г. на Соборной ликвидировали плиточные прогибы, чтобы избавится от славно известных луж, ставших местной достопримечательностью. Ремонт был косметическим: плитку меняли в самых проблемных местах.
Испытание дождем ремонт в центре Сум не выдержал: как только похода «радует» нас дождем главная улица Сум превращается в зеркало.
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