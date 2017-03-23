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Мэр Сум «откомментировал» кредит в $600 тыс.

Сегодня, 15:47 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Мэр Сум «откомментировал» кредит в $600 тыс.

Сегодня на внеочередном заседании исполкома после вопроса сумчанина Валерия ОСАДЧЕНКО мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО прокомментировал ситуацию с кредитом предпринимателя Юрия БАБИЧЕВА. Мэр продемонстрировал присутствующим выписку из банка и заявил, что это была кредитная линия, которая была погашена в 2016 г. «Часто обращаются, чтобы был поручителем. С Бабичевым учился в школе», — заявил Александр Лысенко. По его словам, к деньгам он не имел отношения.
Валерий Осадченко уже выложил в соцсети фото полученного от градоначальника документа. «Олександр Лисенко, предоставил документ вот этот. Смотрите изучайте, это его ответ на вопрос о истории кредита на 600000$», — написал сумчанин.

Напомним, в последние дни в соцсетях выложены копии документов, из которых следует, что предприниматель взял кредит, к которому имеет отношение градоначальник.

Фирма, к которой имеет отношение предприниматель, выиграла на транспортном конкурсе право обслуживать большинство городских маршрутов. Пользователи соцсетей связывали напрямую желание перевозчиков повысить тарифы с возможностью погашения кредита.

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