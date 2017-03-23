Мэр Сум «откомментировал» кредит в $600 тыс.

Сегодня на внеочередном заседании исполкома после вопроса сумчанина Валерия ОСАДЧЕНКО мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО прокомментировал ситуацию с кредитом предпринимателя Юрия БАБИЧЕВА. Мэр продемонстрировал присутствующим выписку из банка и заявил, что это была кредитная линия, которая была погашена в 2016 г. «Часто обращаются, чтобы был поручителем. С Бабичевым учился в школе», — заявил Александр Лысенко. По его словам, к деньгам он не имел отношения.

Валерий Осадченко уже выложил в соцсети фото полученного от градоначальника документа. «Олександр Лисенко, предоставил документ вот этот. Смотрите изучайте, это его ответ на вопрос о истории кредита на 600000$», — написал сумчанин.



Напомним, в последние дни в соцсетях выложены копии документов, из которых следует, что предприниматель взял кредит, к которому имеет отношение градоначальник.



Фирма, к которой имеет отношение предприниматель, выиграла на транспортном конкурсе право обслуживать большинство городских маршрутов. Пользователи соцсетей связывали напрямую желание перевозчиков повысить тарифы с возможностью погашения кредита.