Магия чисел: 7-07-17 привлекли молодоженов Сумщины

Садебный бум был зафиксирован в Сумской области 7 июля, когда 89 пар сочетались законным браком.

Две семьи воспользовались такуй услугой как “брак за сутки”. Об этом сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции в Сумской области. Нынешний год в своем числовом записи имеет три семерки — 07.07.2017. В этот день отмечается еще и весьма культовый праздник – Ивана Купала, который в славянских верованиях также связан с семейными обрядами.

Так, в этот день звучат свадебные марши в Ковпаковском и Заречном в городе Сумы отделах ДРАЦС в городе Шостке, Конотопе, Глухове и Ахтырке, Лебедине и Ромнах. На рушник счастья стали невесты в Белополье, Большой Писаревке, Краснополье и Кролевцах, Липовой Долине и Путивле. В этот день родились новые семьи в Сумском, Шосткинском и Ямпольском районах.