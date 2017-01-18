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Коварная проволочка в Сумах

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Коварная проволочка в Сумах

О поверке счетчиков и их пломбировании со слов участников событий и причастных лиц
Если подошел срок поверки счетчиков потребления воды, то для абонента эта услуга бесплатная. О том, как это происходило в квартире сумчанки Анны Яковлевны КИРИЧОК, проживающей по адресу: ул. Нахимова,1 9, кв. № 43, расскажем с ее слов. Представитель ООО «Аква Прилад» пришел в квартиру 16 августа 2016 г. Хозяйка его впустила, так как, подошел срок поверки счетчиков расхода воды и никакого подвоха она не ждала. К счетчикам на кухне нужно было освободить доступ, они установлены в нише. Пришедший настоял на том, что работу начнет с кухни, отказавшись заняться другими счетчиками. Пока хозяйка вынимала и переставляла мешающие работе предметы, специалист, по ее словам — только по ее словам, никто больше этого не видел — прикоснулся к счетчику и сделал подозрительное движение рукой. Что-то, по убеждению Анны Яковлевны, было сделано с пломбой с целью составить фальшивый акт. По подписанному обеими сторонами акту пломба отсутствует. Просто в графе о ее наличии отмечено «Ні». Хозяйка же утверждает, что пломба была на месте, а составивший акт сотрудник успокаивал: «Ничего страшного!» Дальше — больше: сам счетчик ,по заключению ГП «Сумыстандартметрология», оказался непригодным! В «Горводоканале» сразу ответили: «Вы же подписали акт!» Анна Киричок утверждает, что 12.09 2016 г. начальник абонентского отдела «Горводоканала» Людмила КОВАЛЬ запугивала штрафом в 3,5 тыс. грн. из расчета 300 л в сутки на каждого прописанного в квартире. В повторной экспертизе счетчика отказано.
Анна Киричок указывает также, что поверка счетчиков как вид деятельнсти не предусмотрена при регистрации ООО «Аква Прилад» в городском упрравлении юстиции, да и тендер на право проведения таких работ для «Горводоканала» «Аква Прилад» выиграл неправедным путем. Анна Яковлевна обратилась к Александру ШАРИНУ, который зарегистрирован как «ФОП Шарін О. В.»,и занимается поверкой счетчиков. Есть акт от 03.10 2016 г. о том, что была проведена поверка, и свидетельство по ее результатам, что счетчик годен. Только свидетельство выдано ГП «Полтавастандартметрология». То есть у Шарина договор с полтавским центром, аналогичным сумскому, а результаты получились разные!
Подключена полиция. Акт от 14 февраля составлен и подписан старшим следователем СУ ГУНП в Сумской обл. Сибилевым А. В., представителем «Горводоканала» и понятыми. В акте значится: «Слідів скручування гайок лічильника не встановлено”, хотя “проволока наскрізного отвору висмикнута з пломби”. Пломба отправлена на экспертизу.
Предоставим слово должностным лицам, которые так или иначе причастны к этому делу.
Директор ООО «Аква Прилад» Сергей ШАПИРО: «Работы по поверке счетчиков на дому наши сотрудники выполняют вполне законно, на основании Свидетельства об аттестации № РУ-1278/14 и договора с КП «Горводоканал». Производить какие-то махинации с пломбами мы не заинтересованы. Женщину жаль».
Директор КП «Горводоканал» Анатолий САГАЧ: «Мы заключили договор с «Аква Прилад», так как не имеем собственного оборудования для поверки. Эта фирма вполне законно выиграла конкурс. Станно то, что в обращении пенсионерки так подробно и грамотно изложена техническая сторона вопроса, а также сведения о проведении конкурса в апреле — мае 2016г., о его участниках и составе комитета по конкурсным торгам. А этот «ФОП Шарін О.В.» нарушает закон, беря деньги с людей за поверку счетчиков. Работы по плановой поверке включены в наши тарифы.
Начальник абонентского отдела «Говодоканала» Людмила КОВАЛЬ: «С этой женщиной общалась только по телефону, разговаривала с ней корректно. Анна Киричок не пришла на комиссию, которую мы создаем в подобных случаях. Потом уже 14 февраля двое наших сотрудников были у нее в квартире, в присутствии работника правохранительных органов и понятых повторно опломбировали счетчик. Штрафом я женщину не запугивала. Самое большое, что мы можем для нее сделать, — посчитать расход воды исходя из существующих норм и количества прописанных в квартире людей (а в квартире прописаны еще и дети, которые здесь не проживают — ред.), но не с момента последнего опломбирования — 3 года назад, а со дня, когда обнаружилось повреждение пломбы — с 16 агуста 2016 г. А свидетельство «Полтавастандартметрология» мы обязаны принять во внимание — таков закон. Хотя фактически у нас на руках свидетельство «Сумыстандартметрологии» с выводом о непригодности счетчика. С предпринимателем Александром Шариным поговорить не удалось, но работает его фирма официально, под официальной вывеской в центре города. Люди обращаются за услугами добровольно.
Врез
Бумажка против бумажки, слово против слова. Теперь следствие и нормальный суд — единственный выход. Внимательнее надо быть с проволочками и подписями, граждане!
Фото автора
Персонажи из «сериала». Справа — главный злодей. Недоопломбированный какой-то, да еще и «Сумыстандартметрологией» не признанный
Соломон Слабоженский, «Панорама» №13

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