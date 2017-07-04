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Корь добралась до Сумщины

Сегодня, 11:01 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Общество, Происшествия Регионы: Сумщина, Белопольский район
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Корь добралась до Сумщины

Уже пять человек в Белопольском районе подхватили это опасное заболевание, один из них ребенок.
Сейчас заболеваемость корью регистрируется в 17 областях. В этом списке уже есть и Сумская область. В Белопольском районе зафиксировано пять случаев этого заболевания: один ребенок и четверо взрослых. Отдел здравоохранения Сумского городского совета для предотвращения заболеваемости корью советует вакцинировать детей. Иммунопрофилактика против кори проводится в возрасте одного года, ревакцинация — в шесть лет. Все лечебные учреждения города обеспечены вакциной, уверяют чиновники. Для проведения иммунопрофилактики кори родителям необходимо обратиться к своему семейному врачу или участковому педиатру.
По данным Минздрава Украины заболеваемость корью стремительно растет. За первое полугодие 2017 года по Украине зарегистрировано 1043 случа, в том числе 783 среди детей, четыре — среди беременных, два — в оздоровительных учреждениях. Два вакцинированных ребенка умерли.

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