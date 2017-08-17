В Конотопском районе повесились двое

10 октября в Конотопском районе произошло два суицида. Дома повесилась 87-летняя женщина. Ничего другого не придумал и 35-летний парень, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 10 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 233 человек (в прошлом году на эту же дату – 239).