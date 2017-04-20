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Как в Сумах жители пятиэтажки сутки просидели без газа

Сегодня, 10:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Как в Сумах жители пятиэтажки сутки просидели без газа

Насильно мил будешь! Жители пятиэтажки сутки просидели без газа, но в «газовый колхоз» по-прежнему не хотят
Этот конфликт обострился 24-25 мая. Место действия — дом по адресу: пл. Пришибская, 15/1. Многоквартирный дом, около 300 жильцов. О конфликтах такого рода мы писали не раз. Их смысл в том, что люди сопротивляются установке общедомовых счетчиков учета расхода газа, а ПАО «Сумыгаз» желает точного учета расхода газа и для этого устанавливает счетчики с повышенной настойчивостью. Людей такое отношение не устраивает, отсюда отсутствие взаимопонимания, переходящее в откровенный скандал. По отдельно взятому случаю мы беседовали с председателем домового комитета указанного дома Анной ГОРБАСЬ. Женщина рассказала, что со стороны «Сумыгаза» поступали настоятельные предложения об установке общедомового счетчика, на которые жильцы отвечали письменно оформленным отказом. Анна Михайловна говорит, что приезжали сотруднки «Сумыгаза», получали подписанное жжильцами письмо-отказ и уезжали. Однако на этот раз не так вышло. Вот что произошло с точки зрения Анны Михайловны и других жильцов: «Объявление о том, что будет устанавливаться счетчик и в связи с этим временно отключат газ, появилось за три дня до того, как были начаты работы, хотя по закону положено предупреждать за десять дней. Мы подготовили письмо-отказ, но сотрудники «Сумыгаза» все-таки газ перекрыли и приступили к установке счетчика. Фактически мы увидели, что около дома стоит «Москвич» с частными номерами без других опознавательных знаков, поперек тротуара лежит электрокабель, газовую трубу перерезали. При этом — никаких ограждений, предупреждающих надписей, хотя там ведь люди ходят, дети. Люди вышли, стали возмущаться, лично я попросила показать документы, наряд-допуск. В ответ меня спросили: «А вы хоть знаете, что это такое?» Дело в том, что я знаю, что такое наряд-допуск, но не знаю, почему со мной, с нами обращаются таким образом. Мы вызывали полицию два раза, те сказали, что не имеют права ничего сделать. Потом все-таки добились, чтобы приехали представители правохранительных органов и хотя бы зафиксировали документально все, что происходит. Вдобавок выяснилось, что газовая задвижка неисправна, происходит утечка. А если бы огонь, небольшая искра?!» Люди обращались в городскую, затем в областную администрацию. Результат цитируем по официальному сайту: «Депутаты решили направить запрос в полицию, чтобы те квалифицировали отключения домов от газа как криминальное нарушение. Кроме того, народные избранники пообещали вынести этот вопрос на сессию горсовета и пригласить представителей прокуратуры, НКРЭ, полиции, ГСЧС, а также Антимонопольного комитета, чтобы те помогли разрешить ситуацию, которая сложилась между потребителями и поставщиком газа”. А для людей все закончилось тем, что с 10.30 24. по 11.00 (приблизительно, по словам жильцов) весь дом был отключен от газоснабжения. А счетчик все-таки установлен. Пресс-секртарь ПАО «Сумыгаз» Анастасия ШИМАРИНА прокомментировала ситуацию так: «По закону с 1 января следующего года отказавшимся от установки счетчика мы имеем право вообще отключать газоснабжение. Счетчики устанавливаются для точного учета расхода газа, иначе мы, как газораспределяющая организация, работать не можем. А что касается некорректного поведения наших сотрудников, то жильцы этого дома наверняка не рассказывали вам, как вели себя сами!» Да уж, хамство, по нашему мнению, не в словах и интонациях нескольких людей около одной отдельно взятой пятиэтажки. Оно заложено в самих принципах взаимоотношений потребителей и «Сумыгаа», в весьма расплывчатых, как признала сама Анастасия Шимарина, законах и нормах.
Врез
Сутки без газа — это только начало, неприятный ветерок. Со следующего года могут разыграться настоящие штормы.
Цитата
«Как говорят, закон один, а нас много. На всех закона не хватит! Мы обращались в Администрацию Президента, в Кабмин, в это самое НКРЭ — везде шаблонные отписки и спуск наших жалоб в обладминистрацию, а оттуда — в «Сумыгаз», к которому, собственно, и наши претензии». Анна Горбась
Фото из архива
Просто счетчик. На сегодняшний день закон позволяет от него оказаться и платить по вполне людоедским обще-средним нормам
Алексей Сикорский, «Панорама» №23

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