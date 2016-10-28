Завтра в Киеве будут решать, разрывать ли контракт с руководителем Сумского ВПУ №11. Об этом на своей странице в фейсбуке написала Татьяна ЖУРБА.
Кадры Сум: кресло зашаталось
Завтра в Киеве будут решать, разрывать ли контракт с руководителем Сумского ВПУ №11. Об этом на своей странице в фейсбуке написала Татьяна ЖУРБА.
Напечатать Письмо автору Просмотров 256 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
28.10.2016, 09:04 Новость
Панорама Подписаться 28.10.2016, 09:04 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 446 Комментариев 0 Поддержали 0
27.10.2016, 11:13 Новость
Ирина Власова Подписаться 27.10.2016, 11:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика Регион: Сумы Просмотров 286 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2016, 17:15 Новость
Панорама Подписаться 26.10.2016, 17:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 112 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2016, 16:36 Новость
Ирина Власова Подписаться 26.10.2016, 16:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 282 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2016, 14:14 Новость
Панорама Подписаться 26.10.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 285 Комментариев 0 Поддержали 1
26.10.2016, 12:38 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 26.10.2016, 12:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 697 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2016, 10:14 Новость
Панорама Подписаться 26.10.2016, 10:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 329 Комментариев 0 Поддержали 0
25.10.2016, 16:08 Новость
Панорама Подписаться 25.10.2016, 16:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 286 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 223 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 241 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
10.01.2017, 17:19
admin Подписаться 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
06.01.2017, 14:15
admin Подписаться 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 57 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 19:36
admin Подписаться 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0 Поддержали 0
04.01.2017, 18:39
admin Подписаться 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0 Поддержали 0
29.12.2016, 16:05
admin Подписаться 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Что касается цен на социальное жилье советских времен, то они как раз ещё более-менее держатся, хоть и немного упали. А ...Сегодня, 11:38
Ну так да, однозначно возле больницы есть хорошая парковая зона - самое лучшее место для нового особнячка власть имущих.16.01.2017, 12:24