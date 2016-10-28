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Кадры Сум: кресло зашаталось

Сегодня, 14:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Кадры Сум: кресло зашаталось

Завтра в Киеве будут решать, разрывать ли контракт с руководителем Сумского ВПУ №11. Об этом на своей странице в фейсбуке написала Татьяна ЖУРБА.

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