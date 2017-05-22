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Из общежития в Сумах выпал парень

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Из общежития в Сумах выпал парень

25 мая в нейрохирургию областной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, ушибом правой ноги, резаной раной подбородка доставлен 18-летний парень. Телесные повреждения он получил в результате падения с 3-го этажа общежития в Сумах, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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