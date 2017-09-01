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14.09 Четверг

История одного спасения в Сумах (фото)

Вчера, 12:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы
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Неравнодушные сумчане на ул. Гамалея спасли из водной ловушки собаку. Вот как описаны события на странице Сумского общества защиты животных в соцсетях: «Позвонил молодой человек. Совершенно случайно на велосипедной прогулке в районе леса на Гамалея он с семьёй обнаружили собаку, которая находилась в водной ловушке .
Бетонное сооружение, по всей видимости, водокачка, находится вдали от жилого массива (машиной добирались от Прокофьева 45 мин.), внутри сидит обессиленная собака, по пояс в воде. Скорее всего уже не первый день.
Стали обдумывать как достать пса, проверили тросом уровень воды, к счастью у Светы были с собой резиновые сапожки. Спустили Свету внутрь водокачки. Понадобилось пару минут на определение адекватности пострадавшего,на всякий случай соорудили петлю, но она не понадобилась.
Взяв бедолагу в руки, Света передала собаку мне, чтобы вытянуть на сушу. Собака — девочка, взрослая, истощенная, замёрзшая, не могу поверить, что упала туда сама …
Чутьё подсказывает, что помог человек, когда-то в том районе мы уже спасли пса с котлована со смолой, куда его кинул хозяин. От греха подальше дырку в канаву загородили древесиной. Собачку отвезли в ЦП, немного дали поесть, неизвестно сколько она не ела, важно не перекормить. Попила свежей воды и полезла в будку».

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