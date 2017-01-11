Иностранка попала в больницу на Сумщине

С территории железнодорожного вокзала в Конотопе в местную больницу доставлена 79-летняя жительница Германии. Врачи диагностировали у нее отравление медицинскими препаратами и кому неясного генеза. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.