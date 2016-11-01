Инициатива из Сум: живодеров наказывать по полной

Депутатам областного совета предложено на очередной сессии инициировать перед Верховной Радой изменения к административному и криминальному кодексу для усиления ответственности за жестокое обращение с животными. Автор проекта активист Александр ФИРСТ считает, что при таких ситуациях административной ответственности быть не должно вообще, т.к. она не имеет никакого влияния на людей, которые издеваются над животными для удовольствия. Приемлемым будет уголовное наказание — лишения свободы от двух до четырех лет, которое может вменяться особам с 14-летнего возраста. «Гуманне ставлення до братів наших менших — це одна з ознак європейскості. Якщо людина жорстоко поводиться з тваринами, вона буде так поводитися і з людьми», — уверен Александр

В планах проведение классных часов для школьников и флешмобов, чтобы помочь животным.