по месту жительства повесился 22-летний парень, который при жизни злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно высказывал суицидальные мысли. В Конотопском районе по месту жительства покончил жизнь самоубийством, порезав вены, 76-летний пенсионер, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 4 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 63 человека (в прошлом году на эту же дату – 67).
И стар, и млад: суициды на Сумщине
Сегодня, 10:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
по месту жительства повесился 22-летний парень, который при жизни злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно высказывал суицидальные мысли. В Конотопском районе по месту жительства покончил жизнь самоубийством, порезав вены, 76-летний пенсионер, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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