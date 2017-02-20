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28.03 Вторник

Два суицида на Сумщине

Сегодня, 12:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Два суицида на Сумщине

На территории Сумщины вчера зарегистрированы два суицида. 27 марта в Сумах в подвальном помещении многоэтажки повесился 45-летний житель этого дома. Он оставил предсмертную записку.
В этот же день в Краснополье по месту проживания повесился 97-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 27 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 58 человек (в прошлом году на эту же дату – 62).

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