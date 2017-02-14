12 апреля в Лебединском районе 65-летний сумчанин за рулем автомобиля ВАЗ 2101 совершил столкновение с автомобилем Ауди под управлением 21-летнего киевлянина. В результате столкновеня сумчанин с закрытой черепно-мозговой травмойи рассечением мягких тканей головы госпитализирована в Сумскую областную клиническую больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 12 апреля с начала года на территории Сумской области произошло 56 ДТП, в которых 9 человек погибли и 83 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 120 ДТП, в которых 18 человек погибли и 147 пострадали).
ДТП на Сумщине
Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
12 апреля в Лебединском районе 65-летний сумчанин за рулем автомобиля ВАЗ 2101 совершил столкновение с автомобилем Ауди под управлением 21-летнего киевлянина. В результате столкновеня сумчанин с закрытой черепно-мозговой травмойи рассечением мягких тканей головы госпитализирована в Сумскую областную клиническую больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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