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ДТП на Сумщине: обгон с последствиями

Сегодня, 13:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
ДТП на Сумщине: обгон с последствиями

14 августа в 21:06 на автодороге в с. Коровинцы Недригайловского района 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 2108 во время обгона допустил столкновение с мопедом Дельта. В результате столкновения травмирован 62-летний водитель мопеда. В состоянии травматического шока, с серьезными травмами ног он госпитализирован в больницу. Машина направлена на штрафплощадку. Начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло нанесение потерпевшему телесных повреждений средней тяжести), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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