До больницы еще довезли: ДТП на Сумщине

22 августа около с. Курманы Недригайловского района 59-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen Jetta выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 27-летнего сумчанина. В результате ДТП женщина-водитель получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы, тупую травму грудины и живота, закрытый перелом правой руки. Находящийся в салоне Volkswagen Jetta 5-летний ребенок получил схожие травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, живота и груди. Пострадавшие госпитализированы в Роменскую ЦРБ. А вот сумчанин после доставки скончался в приемном отделении больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.