В Бурынском районе легковушка вылетела в кювет

23 октября в 2:45 в с. Пески Бурынского района 23-летний сумчанин за рулем автомобиля ВАЗ 21140 не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате был травмирован 43-летний пассажир легковушки – житель Ямпольского района. Пострадавшего с ушибом грудной клетки, травмой шейного отдела позвоночника госпитализировали в хирургическое отделение Белопольской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.