Афган САЛМАНОВ: «Сумщина в этом году будет со своим сахаром»

Хватка сумского бизнесмена Афгана Салманова помогла найти азербайджанских компаньонов, которые смогли на равных условиях создать украинско-азербайджанское предприятие. Это позволило запустить после нескольких лет простоя единственный оставшийся в Сумской области сахарный завод — предприятие, 50% акций которого принадлежит компании ALKE и аграрным предприятиям, вошедшим в этот тандем со своими землями, где и выращивается сахарная свекла, а также другие культуры.

Речь идет об Октябрьском сахарном заводе в селе Николаевка Белопольского районе. В августе 2017 г. планируется полностью восстановить работу этого сахарного предприятия. Для Сумщины — сахарной и аграрной области, которая славилась в свое время десятками таких заводов, для города Сумы, который расстраивался за деньги сахарозаводчиков, это очень хорошая новость. Октябрьский сахарный завод не один год пустовал, и многие не верили в то, что в Сумской области может возродиться сахарное производство. О том, как удалось этого добиться, сколько сил и ресурсов было вложено в это предприятие, рассказывает бизнесмен, меценат, соучредитель ООО «УК.АЗ.Дружба», почетный консул Азербайджанской Республики в Украине Афган Салманов.

- Для наших читателей появилась очень важная новость: Сумщина в этом году будет со своим сахаром! Что это означает и как удалось этого добиться?

Афган Салманов: Мы уже давно работаем в Сумской области. Четыре года этот завод простаивал, и мы делали все возможное, чтобы возобновить производство этого продукта. Мы все помним, что именно в Сумской области когда-то было 17 сахарных заводов. Сегодня нам с трудом удалось сохранить только один. И я очень рад сообщить, что с мая этого года наше предприятие работает. Более 250 жителей близлежащих сел уже обеспечены работой, а в разгар сезона с сентября мы примем на работу еще 300 человек. Все эти годы простоя мы вкладывали в развитие предприятия. С каждым годом модернизировали цеха и развивали логистику. Сегодня мы смогли укомплектовать производство лучшим оборудованием и готовы запустить завод. Было тяжело, но, когда вложенные усилия приносят результат, это приятно. Сумщина сможет прочувствовать это уже этой осенью, когда на прилавках появится свой качественный сахар.

- О каких объемах сахара идет речь? Будет ли его достаточно для обеспечения потребности региона? Останется ли на экспорт?

А.С.: Предполагается производить более 40 тыс. тонн сахара. Хотя ожидаемый урожай может внести свои корректировки в эту цифру. Этого достаточно не только для потребностей нашей области, но и еще для реализации на украинских рынках в других областях Украины, а также для экспорта в другие страны. Мы не только обеспечим город Сумы, всю Сумскую область, но и наша продукция сможет попасть на рынки других областей Украины. Вы поймите, никогда не было проблем продать этот продукт. Куда сложнее его вырастить и сохранить производство.

- Сырье для сахара — это одна из важных составляющих. Достаточно ли сахарной свеклы, которая выращивается в регионе, для производства сахара?

А.С.: Сырье действительно очень важно. Сегодня мы сами выращиваем сахарную свеклу на 1400 га своих полей. Но этого недостаточно для загрузки завода на полную мощность. Поэтому мы заключили договора на поставку сырья с ведущими аграрными компания, фермерскими хозяйствами Сумского региона. Мы работаем с лидерами аграрного сектора, один из них — компания «Райз». Пользуясь случаем, хотелось бы лично поблагодарить директора регионального предприятия компании «Райз» Михаила Ивановича Прядко. Кроме того, мы прокредитовали фермерские хозяйства, которые для нас выращивают сахарную свеклу. Планируется завезти на завод около 300 тыс. т сахарной свеклы. Более 5 тыс. га сумской земли засеяно сахарной свеклой, которая попадет на наш сахарный завод, а дальше — на прилавки украинцев.

- Особенности региона, стихии и прочие бедствия — сказались ли они на результате этого года?

А.С.: Конечно, в аграрной отрасли есть свои риски, и они должны учитываться. Буря в начале июля действительно сказалась на урожае самых разных культур. Это касается и сахарной свеклы. Но ее влияние не было катастрофическим, и при любом раскладе у нас будет достаточно урожая этой культуры, чтобы загрузить работой наше предприятие. Отдельно хочется отметить сортовые особенности нашей свеклы. Мы выращиваем гибриды самых известных европейских компаний. Это селекционные сорта с высокой урожайностью. Если говорить о сахаристости нашей свеклы, то здесь опять же все будет зависеть от погоды. Только по осени мы сможем больше сказать. Чем жарче будет август, тем слаще будет свекла.

- Инновации и инвестиции сегодня важны в любой отрасли. Чем мы можем похвалиться в области производства сахара?

А.С.: Неправильно говорить «четыре года простоя»: мы берегли, сохраняли, платили налоги и заработную плату, оплачивали расходуемые ресурсы. И несмотря на то что нам говорили «нет перспективы в сахарной области», мы настаивали на возобновлении производства. Поступавшие предложение о продаже завода на металлом отклонялись, для меня это неприемлемо. Я сделал много, чтобы единственный завод заработал, остался и у него был потенциал развиваться дальше.

Здесь хотелось бы поблагодарить моих соучредителей, благодаря которым вообще стало возможным возрождение сахарной отрасли в Сумской области, — азербайджанскую компанию ALKE. Они согласились участвовать и развивать завод на равноправных условиях, хотя эта тема для них была новая. Азербайджанская компания ALKE занимается строительством дорог в Украине и участвует в различных проектах, касающихся инфраструктуры и водоснабжения, строительства мостов. Она имеет очень хороший опыт и очень успешно работает в девяти странах мира. И эта компания на сегодняшний день собирается открывать, помимо Сумской области, еще около 500 рабочих мест по всей Украине.

- Где можно будет купить сахар вашего предприятия? Будет ли маркировка? Планируете ли поставки в крупные торговые сети региона?

А.С.: Каждый житель области сможет купить наш сахар. Мы обещаем, что он будет доступным по цене, ведь расположение завода позволяет экономить на расходах на транспортировку. Наш сахар можно будет узнать по маркировке, ведь мы запускаем и свою сортировочную линию на заводе. Мы готовы принимать заявки от учебных заведений области и обеспечить школы, садики, больницы доступным сахаром.

Продавать его планируем по «социальной» цене. Хотим, чтобы наши дети кушали качественный родной продукт. Поэтому приглашаем школы и садики обращаться к нам. Еще не готов сказать, с какими магазинами будем работать и где еще в Украине вы увидите наш сахар. Но у нас задачи стоят большие.

- Вы успешно уже долгое время работаете в аграрной отрасли нашей области. Поделитесь, как удается добиваться успехов.

А.С.: В Сумской области много опытных и прекрасных людей, которые в аграрном секторе имеют очень глубокий опыт, у них есть чему поучиться. Советуемся с ними, и у нас что-то получается. Плюс та атмосфера, которая сложилась в нашей области в аграрном секторе, даже для приезжего человека, компании, которая не имеет опыта в аграрной отрасли, весьма привлекательна.

Контакты:

г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 127/1, тел. (0542)78-14-12.

Фото 1: «Раз уж взялся за дело, то нужно доводить его до ума», — считает руководитель единственного возрожденного в области сахарного завода Афган Салманов.

Фото 2: Восстанавливаем производство. На сегодняшний день в Украине в новый сезон планируется запускается 41 сахарный завод (на аналогичную дату прошлого года их было только 36).

Фото 3: Затишье перед стартом. Октябрьский сахарный завод набирает штат, запасается сырьем и готовится к запуску в сентябре этого года.

ИД