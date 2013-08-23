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Україна надзвичайна: 30 неймовірних фактів про Україну, які ніхто не знав

23.08.2013, 14:00 Категория: Статья Рубрика: Первая полоса Регионы: Все
Наталия Медникова Наталия Медникова
Україна надзвичайна: 30 неймовірних фактів про Україну, які ніхто не знав

Не дивлячись на те, що з усіх боків українцям намагаються довести, що вони ні на що не здатні, що найкращий вихід для них – «валити з цієї країни якомога швидше», що дивитися в Україні немає на що і світові на нас начхати, цифри статистики та факти говорять нам речі абсолютно протилежні.

Найбільша країна, що знаходиться в Європі. Країна, що займає 0,41% світової території суші, в якій мешкає 0,85% населення планети та яка приносить 0,20% світового валового національного продукту. Країна, на території якої зосереджена чверть всіх запасів чорнозему на Землі. Країна, яка входить до трійки найбільших постачальників ячменю, є одним з найпотужніших виробників зерна та разом із Францією, Німеччиною та США є одним з найбільших виробників цукрового буряка. Наша країна входить до сімки найпотужніших у світі виробників рослинної олії, свинини, цукру та картоплі. Сотні видатних українців були та залишаються творцями світової історії. Художники та науковці, політики та композитори, актори та письменники – всі вони дають нам можливість за кордоном чи в себе вдома з гордістю сказати: «Я – українець!»

Перші в світі

Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак із найбільшою у світі вантажопідйомністю — Ан-225 «Мрія». Спочатку він проектувався для транспортування космічних кораблів. Наразі «Мрія» виконує комерційні вантажні перевезення.

 

Автор першої в світі Конституції – український політичний і громадський діяч Пилип Орлик. 5 квітня 1710 р. його обрали гетьманом Запорізького війська. У цей же день Пилип Орлик оголосив «Конституцію прав і свобод війська Запорізького». У США Конституцію прийняли в 1787 р., у Франції та Польщі — тільки в 1791 р.

 

Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 р. Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду. Випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду в кілька разів, Україна є одночасно першою в світі з виробництва меду на душу населення (1,5 кг).

В Україні найбільші в світі запаси марганцевої руди – 2,3 млрд т, або близько 11% від усього світового запасу.

Найбільші чоловічі монастирі йменуються Лаврами. Статус Лаври мають лише шість монастирів у світі. Три з них знаходяться в Україні. Це Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра в Києві, що отримала цей статус ще у 1598 р., Свято-Успенська Лавра в м. Почаїв і Святогірська Свято-Успенська Лавра на Донеччині.

Найстарішим навчальним закладом Східної Європи вважається Києво-Могилянська академія (1615 р.).

Перша гасова лампа винайдена у м. Львові працівниками аптеки «Під золотою зіркою» Ігнатієм Лукасевичем та Яном Зехом у 1853 р. Того ж року у львівському шпиталі була проведена перша хірургічна операція при освітленні гасовою лампою. Згодом гасова лампа була представлена на міжнародній виставці в Мюнхені, винахід був відзначений там спеціальною грамотою.

Пам’ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світові.

Станція метро «Арсенальна» у Києві — найглибша у світі. Вона проходить під землею на глибині 105 м. Станцію біля будівлі парламенту побудували в 1960 р., однією з перших. За деякими даними, у тунелях біля «Арсенальної» є таємні схованки для політичної верхівки.

 

Український духовий інструмент трембіта — найдовший духовий музичний інструмент у світі.

Найдовший тролейбусний маршрут в світі складає 86 км, а проходить він у Криму між Сімферополем та Ялтою.

Найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу, але в той же час одна з найширших і найгарніших – Хрещатик у Києві. Її довжина всього 1225 м.

Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo Sapiens знайдені в Україні: у с. Межиріччя Рівненської області. Їм близько 14,5-15 тис. років. Мапу вибито на кістці мамонта.

Український «Південмаш» (м. Дніпропетровськ) виробляє найбільш екологічні ракетоносії у світі. За їх допомогою у космос відправляють комерційні вантажі у рамках міжнародного проекту «Морський старт».

Унікальні факти в Україні

Першим вищим навчальним закладом в Україні була Острозька колегія, що була заснована у м. Острог князем Костянтином Острозьким у 1576 р. Тоді це були єдині вищі навчальні заклади у східнослов’янському світі.

Найдовша печера України носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 м протяжністю 216 км. Найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю взагалі, вона поступається лише Мамонтовій печері в США.

 

В Україні, в містечку Рахові, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географічний центр Європи.

Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області.

Українці зробили найбільший у світі келих для шампанського об’ємом в 56,25 л. Як пити шампанське з такого келиха, поки незрозуміло, але це ще один офіційний світовий рекорд Гіннесса від українців.

Третій найвідвідуваніший у світі Макдональдс знаходиться в Києві біля залізничного вокзалу. Цей заклад незмінно потрапляє до п’ятірки найбільш жвавих Макдональдсів світу.

Територією України пролягав один з найбільших історичних транспортних шляхів — «шлях із варяг у греки» — система річкових шляхів і волоків між ними завдовжки 3 тис. км, що пов’язувала північні землі Давньої Русі з південними руськими землями та Балтійське море з Чорним. Протягом усієї давньої історії Україна-Русь виступала мостом між світами Східної Європи і Давнім Сходом, Європою античною, візантійською і латинською.

Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Населення України належить до найбільш освічених, а кількість людей з вищою освітою на душу населення — вища за середньоєвропейський рівень.

Цікаві історії / особистості

 

Пабло Пікассо був у захопленні від робіт української художниці Катерини Білокур (1900-1961). Коли в 1954 р. він побачив її роботи на виставці, то сказав, що вони геніальні і порівняв Катерину Білокур з відомою всьому світові художницею Серафін Луіс.

 

Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень — це «Щедрик», народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring Christmas Bells. На Youtub різні виконання «Щедрика» набирають мільйони переглядів.

Під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 рр. командир одного з загонів бурів, українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 р. Юрій працював в уряді Української Народної Республіки. В 1943 р. Юрій Будяк помер в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали Вінстон Черчилль.

На момент проголошення незалежності в Україні налічувалося 19,4 млн свиней. Сьогодні їх удвічі менше — 8,3 млн. Не дивлячись на репутацію салоїда, середньостатистичний українець з’їдає всього 18 кг свинини на рік. Це втричі менше, ніж звичайний німець.

В Україні поблизу Нікополя, на косі біля р. Лапінки, на одному з рукавів Дніпра можна побачити, а точніше почути явище, що рідко зустрічається у світі, — співучі піски. «Спів» цих, мабуть, найдивніших пісків чути після дощу, коли верхній шар злипається і утворює крихку кірку. Крокуючи нею, можна почути звуки, подібні до свисту повітря, випущеного з автомобільної камери.

В містечку Бердичів (Житомирська область) в костелі Святої Варвари 14 березня 1850 р. місцева красуня Евеліна Ганська була повінчана з Оноре де Бальзаком. У цьому ж містечку тривалий час жив Фредерік Шопен, який крім написання музики також керував роботами з реставрації тамтешнього органу.

Підверстка:

ОЛЕШКІВСЬКА ПУСТЕЛЯ. Одна з найбільших пустель Європи знаходиться саме в Україні.
Олешківські піски складаються із безмежних барханів (тутешні мешканці називають їх «кучугурами») висотою близько 5 м з негустою рослинністю. Знаходяться ці піски у Цюрупінському районі (стара назва Цюрупінська – Олешки), за 30 км на схід від м. Херсон. Дніпровські піски існували здавна, але Олешківська пустеля у нинішньому своєму вигляді з’явилася порівняно нещодавно: через випасання величезних отар овець у ХІХ ст., які знищили траву, звільнилися піски, а вітрова ерозія дала їм можливість розширюватися.
Олешківські піски за температурним режимом та кількістю опадів можна швидше віднести до напівпустель. Влітку пісок нагрівається до 70 градусів. Трапляються тут піщані бурі.
В пустелі на глибині 300-400 м існує прісне підземне озеро з дуже смачною водою. Проте науковці дослідили, що масштабно добувати звідси воду не можна, оскільки рівень води знизиться, і ліси, які насаджені довкола пустелі, не зможуть стримувати піски. До найближчого населеного пункту – близько 7 км.
Раніше в Олешківських пісках знаходився військовий полігон, на якому відпрацьовували бомбування льотчики з країн Варшавського договору. У зв’язку з цим було обмежено наукове дослідження регіону. І зараз у пісках знаходиться значна кількість снарядів, що не розірвалися.

МУЗИКА ДУШІ. Українські народні пісні спонукали багатьох композиторів до написання світових музичних шедеврів
В основі композиції Summertime — арії, яку написав Джордж Гершвін у 1935 р. для опери «Поргі та Бесс», однієї з найвідоміших пісень у світі — лежить українська колискова «Ой, ходить сон коло вікон». Цю композицію Гершвін почув у Нью-Йорку у виконанні Українського Національного Хору під керівництвом Олександра Кошица. Почув — і написав одне з найгеніальніших і найвідоміших джазових творінь. З моменту написання композиції її виконали безліч виконавців, але найвідомішим лишається Summertime у виконанні Луї Армстронга, Елли Фіцджеральд, а також Чарлі Паркера.

НАЙКРУТІШИЙ УКРАЇНЕЦЬ. Українського пауерліфтера Дмитра Халаджі внесено до Книги рекордів Гіннесса, як автора більш ніж двох десятків рекордів.

2005 р. — дворазовий рекордсмен книги рекордів Гіннесса: 1 — «Камінь Бібона» (підняв мізинцем однієї руки камінь вагою 152 кг); 2 — «Чортова кузня» (поклав на груди 3 бетонних блоки вагою 700 кг, які були розбиті кувалдами, лежачи на цвяхах).
2005 р. — рекордсмен книги рекордів Росії (підйом лівою рукою вгору двох гирь вагою 122 кг; забивання цвяхів у дошку товщиною 4 см голою рукою на час — 15 цвяхів за 1 хвилину).
2006 р. — рекордсмен книги рекордів України та Росії («Хрест»: утримання на витягнутих в сторони руках гирь вагою по 64 кг протягом 4 секунд — так званий «тест Піддубного»).
2006 р. — встановлено 7 світових рекордів на Всесвітньому гирьовому марафоні в Мінську («Хрест Гокеншміта» — 7 раз порушено на мізинця з гирями по 32 кг; «Хрест Гокеншміта» — 1 раз порушено на мізинця з гирями по 48 кг; жим правою рукою двох гирь загальною вагою 92 кг, 8 повторень; жим двома руками чотирьох гир загальною вагою 112 кг, 15 повторень; підйом однією рукою ваги 110 кг вгору і жим другою — 48 кг; жонглювання 80-кілограмовою гирею на 5 кидків; поштовх на мізинці однієї правої руки людини вагою 110 кг на 20 повторень).
2006 р. — 2 рекорди для книги рекордів України: кидок на шию штанги вагою 150 кг (одне повторення) і штанги в 50 кг на 51 повторення.
2006 р. — 3 рекорди для книги рекордів України: 1) згинання арматурного прута діаметром 23 мм і довжиною 120 см зубами, 2) забивання голою рукою 5-ти цвяхів у дошку діаметром 4 см через лист бляхи 0,7 мм, 3) поштовх лівою рукою двох людей загальним вагою 147 кг, 3 повторення.
2007 р. — рекорд Книги рекордів України — підняв трубу вагою 860 кг, а через 10 хвилин — ще одну, 1022-кілограмову. Тим самим він побив 300-літній світовий рекорд британця Томмі Тофіана, який підняв три бочки з водою загальною вагою 800 кг.

ТРОЯНДА У ВОЛОСІ. Волосина просвердлена по довжині та відполірована зверху і всередині до прозорості. У середину волосини вставлено виготовлену гілочку троянди, товщина якої 0,05 мм.
Українець Микола Сядристий хоч і не шульга, але підкував блоху та зробив ще величезну кількість неймовірних витворів мистецтва. Творчість цього майстра затвердила у світі появу нового поняття – «мікромініатюра», якого раніше не було ні в енциклопедіях, ні у словниках. Мистецтво Миколи Сядристого обійшло всі континенти, залишаючи незабутнє враження серед глядачів різних країн світу. Найбільш повно його твори представлені в Московському політехнічному музеї, у постійній експозиції мікромініатюр в Києво-Печерському заповіднику і в Музеї мікромініатюр в Князівстві Андорра.

ЧУДО СВІТУ. У Чорному морі виявили єдину в світі підводну річку
Британські вчені знайшли на дні Чорного моря єдину в світовому океані підводну річку. Це відкриття зробили вчені з університету англійського м. Лідс, які проводили тут наукові дослідження. З’ясувалося, що довжина річки становить 37 морських миль, ширина – більше півмилі, а швидкість течії води – 4 милі на годину (близько 7,5 км/г). Було також відзначено, що річка переносить колосальні обсяги води – 22 тис. кубічних метрів на секунду. Якщо б ця річка перебувала на суші, то, посідала б шосте місце в світі за цим показником. Водний потік утворений проникненням через протоку Босфор більш солоної води Мармурового моря в менш солоне середовище Чорного моря. Таким чином, вода в річці відрізняється високою концентрацією солі.

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  • Anatoly Moroz
    Anatoly Moroz | 23.08.2013, 20:19

    Про «конституцию» орлика — полнейший бред! вы ее хоть читали?

    • Володя Остринський
      Володя Остринський | 25.08.2013, 23:32

      Чудова сторінка! Хоча й не без дрібних недоліків. Єдиний непотріб тут – москалі. І де вони тільки беруться?! Влізуть на чуже свято й гадять, гадять, гадять… До чого ж натура пакісна… Спочатку пішов би підучився хоч трохи, вияснив для себе, що в науці називається «книжною староукраїнською мовою», чим вона відрізняється від «усної староукраїнської мови», яка мова називається «руською» («рутенською»).
      І.С. Улуханов, доктор філологічних наук, професор Інституту російської мови РАН: у «Паризькому словнику московітів» (1586) Жана Соважа серед усього словника народу московитів є лише 2 слов’янізми («владика» і «злат»), а решта – тюркізми та слова фінського походження.
      В.І. Даль склав «Словарь великорусского наречия русского языка» (1863–1866). Ще в ХІХ ст. великороси (раніше – московити, ще раніше – меря) «руською мовою» («русскім язиком») називали виключно староукраїнську, українську.
      Цікаво, що великоросів «русскімі» зробили євреї після 1917 року. Євреї зазнавали утисків у царській Росії, через що ненавиділи великоросів, організували революцію, в’їхали в Кремль (і досі там сидять) і називали великоросів «русскіє раби єврейской еліти». Національність у всьому світі позначається іменником, а не присвійним прикметником. Лев Троцький (Лейба Бронштейн) увів у офіційний обіг на позначення національності перше слово словосполучення – «русскіє». Відтоді й московитська мова (чи наріччя нашої мови) стала «русскім язиком». Гордіться, москалі, й далі цим, але не лізьте до нас, українців, зі своїм шовінізмом.

      • Anatoly Moroz
        Anatoly Moroz | 26.08.2013, 08:44

        Надо сказать, что «Конституция Пилипа Орлика» это действительно ценный исторический документ. Если читать его внимательно можно много узнать о том, как жила Украина в начале XVIII века. Так глава 14 подробно описывает один из видов поборов, который видать так всех «достал», что ему посвящена отдельная большая глава. Во времена Мазепы по Украине сновали многочисленные клерки, выполняющие те или иные поручения вельмож. Приезжая в провинцию они требовали себе лошадей, подвод, банкетов, денег, даров, требовали бесплатно чинить свои кареты и шить одежду своим слугам. При этом они матерились, избивали провинциальных чиновников нагайками. В то время так было выгодно грабить запуганную провинцию, что некоторые даже сами себе выдумывали поручения, чтобы нажиться. Причём местные власти не противились этому, а наоборот сами были инициаторами. Они за казённый счёт устраивали с проезжими попойки и распределяли между собой продукты, а деньги списывали на встречу проезжих. Причём обратите внимание – утеснения украинцам во времена Мазепы, чинили не «кляті москалі», а свои – украинцы из числа социальной верхушки и мазепинской администрации.

      • | 24.02.2014, 11:56

        В дурного пiвня й дурна пiсня. Завдяки Росii Украiна дожила до своє’ї кончини в цi днi/ В укра’їнского народу дивний дар до самознищення. I не треба гнати на Росiю, тобi та тобi подiбним ще в прикордонних селах картошку мерзлу красти…

      • Ксения Синяговская
        Ксения Синяговская | 02.11.2015, 01:05

        Я вивчаю фінську мову і, можу сказати, що вона, навпаки, має більше відповідностей з українською мовою, ніж з російською :)

    • Dmytro Lymar
      Dmytro Lymar | 26.08.2013, 00:53

      Anatoly Moroz , «…мнение историков-националистов ни какого отношения к истории, как науке не имеет». Ну а чия думка має відношення до історичної науки? Може кацапський істориків-шовиністів??? А фашиська ти наволоч?

      • Anatoly Moroz
        Anatoly Moroz | 26.08.2013, 08:31

        Если внимательно прочесть текст, так называемой, «Конституции Пилипа Орлика», то можно увидеть, что главный её смысл в том, чтобы ограничить власть гетмана в пользу… генеральных старшин. Генеральная старшина, это высшая центральная военная и гражданская администрация, верховный совет при гетмане. В её состав входили генеральный обозный, генеральный судья, генеральный писарь, генеральный есаул, генеральный хорунжий, генеральный подскарбий и генеральный бунчужный. Это были высшие магнаты, другими словами олигархи, тогдашней Украины. То есть «Конституция Пилипа Орлика», должна была закрепить принцип олигархического правления в Украине. Передать власть в руки нескольких магнатов.

    • Ivan Perehynets
      Ivan Perehynets | 04.09.2013, 21:26

      Судячи з коментарів нижче, більшість істориків, на відміну від вас, мають телевізійну освіту і освіту «чув дзвін та не знаю де він». Чи могли б ви навести джерела про конституцію Орлика? Якщо це ваші знання, то чи могли б ви написати якусь статтю на цю тему, бо націоналізм-дибілізм в цій країні зашкалює, а я хочу почитати факти і більш глибокий аналіз.

      • Anatoly Moroz
        Anatoly Moroz | 05.09.2013, 16:37

        Более того, глупую выдумку о «первой в мире конституции» навязывают подрастающему поколению в наших учебных заведениях. Как будто бы мы столь отсталая страна, что в ней нет ни одного историка или юриста, способного показать, что договор Орлика ни какого отношения к конституции не имеет – ни к первой, ни к последней.

  • Anatoly Moroz
    Anatoly Moroz | 23.08.2013, 20:21

    документ, составленный на канцелярском русском языке и подписанный Филиппом (не Пылыпом!) Орликом, никогда не назывался «конституцией», а был обычным прожектом эмигранта, мечтавшего когда-нибудь вернуться на свою Отчизну (не на Батькивщину) – в Малую Россию!

    • Boris Kalinowsky
      Boris Kalinowsky | 24.08.2013, 16:37

      Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

      Титульна сторінка конституції староукраїнською мовою. Оригінал зберігається в Російському державному архіві давніх актів.

      Перша сторінка конституції латиною. Оригінал зберігається в Національному архіві Швеції.

      Перша сторінка конституції староукраїнською мовою.

      Остання сторінка україномовного оригіналу Конституції Пилипа Орлика, що зберігається у РДАДА (м. Москва) з оригінальним підписом Пилипа Орлика та печаткою Війська Запорозького
      Конститу́ція Пили́па О́рлика — договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом Війська (від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко), який визначав права і обов’язки усіх членів Війська. Укладений 1710 року. Затверджений шведським королем Карлом XII. Написаний латиною і староукраїнською. Складається з преамбули та 16 статей. Пам’ятка української політико-філософської та правової думки. За оцінкою істориків є однією з перших європейських конституцій нового часу

      • Anatoly Moroz
        Anatoly Moroz | 25.08.2013, 18:58

        мнение историков-националистов ни какого отношения к истории, как науке не имеет. Это очередной националистический миф.

    • Searge Boremchuq
      Searge Boremchuq | 24.08.2013, 22:49

      Хоч ти і Мороз, но мені здається, що Морозов… запроданець.

      • Anatoly Moroz
        Anatoly Moroz | 25.08.2013, 19:01

        Вот как в оригинале выглядит заглавие «Конституции Пилипа Орлика». «Договоры и постановления правъ и волностей войсковыхъ межи ясневелможнымъ его милостю паномъ Филиппомъ Орликомъ новоизбраннымъ войска Запорожского гетманомъ, и межи енеральними особами, полковниками и тимъ же войском Запорожским». Как видите никаких «конституций», здесь нет и близко. Вообще сам документ читать поучительно. Оказывается староукраинский язык, на котором он составлен очень близок к русскому, вернее к тому языку, на котором говорили тогда в России. И Орлика оказывается, тогдашние украинцы называли вовсе не Пилипом, а вполне по-русски, Филиппом. Это на заметку тем, кто доказывает, что между украинцами и русскими нет никакого родства.

      • Сергей Билозор
        Сергей Билозор | 17.04.2014, 20:58

        анатолих ті хоть знаешь чье имя флилип-че ті чешешь неуч))))??

    • Ivan Karcha
      Ivan Karcha | 25.08.2013, 22:07

      взагалі то не секрет, що російська мова найбільше схожа до старо руської, і по твоєму в конституції йдеться не про права і вольності? у всьому світі визнано, що офіційно перша коституція була прийнята в Укріїні, а ти тут намалювався)
      те що вони можливо й в помині не знали слова «конституція» не значить, що вона нею не являється. і в тексті статті вже адаптанований, перекладений на сучасну українську мову текст

    • Dmytro Lymar
      Dmytro Lymar | 26.08.2013, 00:51

      «…мнение историков-националистов ни какого отношения к истории, как науке не имеет». Ну а чия думка має відношення до історичної науки? Може кацапський істориків-шовиністів??? А фашиська ти наволоч?

      • Anatoly Moroz
        Anatoly Moroz | 26.08.2013, 08:28

        Жила ли Украина по нормам «Конституции Пилипа Орлика»? Нет не жила. Когда была принята эта «конституция» в Украине были совсем другие власти, а приняли её несколько сотен изгнанников. Правда под прикрытием турок и шведов шайки недобитых мазепинцев ненадолго вторгались на территорию Украины. В связи, с чем некоторые националисты заявили, что «Конституция Орлика» действовала вплоть до 1714 года. Но эти утверждения были настолько смешными, что даже национально-ориентированные учёные не поддержали сей посыл. Более того, кумир украинских националистов, историк М.С.Грушевский, сожалел, что постановления принятые под Бендерами не были осуществлены, так как Орлику и его соратникам не удалось возглавить Украину. Любому здравомыслящему человеку ясно, что шайки мародёров разоряющие хутора и сёла, мало похожи на конституционалистов, озабоченных соблюдением прав человека. Таким образом, акт Орлика нельзя рассматривать как действующий нормативный документ и, тем более, называть его первой в мире конституцией.

    • Анна Янчук
      Анна Янчук | Сегодня, 10:58

      Бідна людина. Змушує читати себе весь цей «брєд» як він каже, а потім ще й сперечатися в коментаріях.

  • Oksana Nezhyvenko
    Oksana Nezhyvenko | 25.08.2013, 09:09

    чудова підбірка! дякую!!!

  • Igor Begus
    Igor Begus | 25.08.2013, 09:43

    «В 1943 р. Юрій Будяк помер в радянському концтаборі» Концлагерь в СССР? Ох Наталья, постыдились бы так врать то

    • Rimlyanin
      Rimlyanin | 30.08.2013, 12:47

      «Концлагерь в СССР? Ох Наталья, постыдились бы так врать то»

      Igor, в какой стране Вы учили историю? Возможно для Вас открытие в том, что в СССР были концлагеря. Более того, в отличии от Германии, где концлагеря начали строить с приходом к власти Гитлера (в 33г), в СССР их начали строить гораздо раньше. Первые концлагеря были созданы по приказу Троцкого в 1918 году. А к концу 1923 года их было уже 315. При этом в них находилось более 100 000 заключенных.
      Возможно и слово ГУЛаг для Вас станет открытием?

  • Тарас Андрусяк
    Тарас Андрусяк | 25.08.2013, 11:12

    Памятний знак про центр Європи знаходиться не в Рахові, а в с.Ділове.

  • Ihor Sokolenko
    Ihor Sokolenko | 25.08.2013, 11:50

    Цікаво. дуже цікаво, немає ніякого сумніву. що українці не є гірші від інших, можливо не перші, но уж точно не останні, більш того я переконан в тому що украї\нці здібні і роботящі, а це фундамент заможнього життя, так що я дивлюсь спокійно і упевненно в майбутнє України.
    Що стосується салоїдов. італійців називають «макаронам», і що з того, це все дурниці. Всім доброго настрою.

  • Timur Ibraimov
    Timur Ibraimov | 25.08.2013, 11:55

    Удивительно, но автор материала не хочет рассматривать Крым как частицу Украины. Дело в том, что в 1500-ом году в Крыму была открыто «Медресе с цепью» — оно-то и считается старейшим высшим заведением восточной Европы. Правда еще до него в Сохате (Старый Крым) работало медресе построеное в первойтрети пятнадцатого века, если память не изменяет, в 1433, по другим данным, в 1419 году, но оно пришло к упадку после переноса столицы.
    Правда про крымский троллейбус автор написал, значит не все еще потеряно :)

    • admin
      admin | 29.08.2013, 17:00

      Спасибо за информацию. Не знали об этом. Исправимся к следующему Дню Независимости.

  • JD Pszyk
    JD Pszyk | 25.08.2013, 12:13

    Безумовно, нам, українцям, є, чим пишатися (може необов’язково келихом, з якого не можна пити, бо він нагадує мені про сувенірну авторучку, яка впала на плечі Остапа Бендера в редакції якоїсь газети, де вона стояла під стіною і мало його не вбила), але для справедливості треба сказати, що цей перелік, скоріше за все, не повинен містити пункту про географічний центр Європи. Хоч Ділове коло Рахова австро-угорські вчені в 19 ст і проголосили центром Європи, ніде не збереглися документи про те, яким методом вони керувалися. Місцевостей, які заявляють про себе, як центр Європи є біля десятка, але офіційна, визначена вже в наших часах з застосуванням сучасної технології, знаходиться в Литві біля села Пурнушкес і так записано в Книзі Гіннеса.

  • Katerina Efanova
    Katerina Efanova | 25.08.2013, 13:25

    Цікаві та відомі факти, але можна було б іллюстрації більш правдиві подати. Чому згадуючи станцію «Арсенальна» на фото «Золоті Ворота»? Тоді вже додайте те, що «Золоті Ворота» належать до 10 найкрасивіших станцій світу

  • ОльКо
    ОльКо | 26.08.2013, 01:11

    Стаття гарна, дякуємо Авторці!
    Хотів би уточнити щодо кількості лавр: є ще Унівська.
    І ще, цього разу не щодо цієї статті, а до модераторів сайту загалом. Не бачу на Вашому сайті кнопки вибору мови… :(

    • admin
      admin | 29.08.2013, 16:58

      Дякуємо за додаткову інформацію)

  • Vladimir Dovgan
    Vladimir Dovgan | 27.08.2013, 11:17

    отличная подборка! спасибо.
    сам очень много путешествую на велосипеде по Украине и не только. у нас просто замечательная природа, многие иностранцы и мечтать не могут о таких условиях. те же Олешковские пески — прекрасное место для похода, будете приятно удивлены)
    к слову, присоединяйтесь, всегда рады новым попутчикам. http://www.veloua.com.

    P.S. не кормите политических троллей в комментариях, к тому ж им за это деньги платят, а Вам что с этих интернет-баталий..

  • Ирина Ткаченко
    Ирина Ткаченко | 28.08.2013, 15:28

    Здравствуйте, а почему Вы не рассказали об украинском изобретении, известном на весь мир (особенно в кинокругах) как «Русская рука»? А точнее операторский кран «Авторобот» Анатолия Кокуша и его фирмы «Фильмотехник»? Все-таки два технических Оскара! Вся киноиндустрия сейчас использует! А первым был «Титаник» Джеймса Камерона, потом «Миссия невыполнима», «Гарри Поттер» и много др.!

    • admin
      admin | 29.08.2013, 16:57

      Про це писали у попередньому матеріалі до Дня незалежності про відомі винаходи українців))

  • Oleg Kratt
    Oleg Kratt | 01.09.2013, 13:47

    Так, Україна дійсно надзвичайна! І рівень освіти громадян найвищий в світі. Як все в нас гарно і є чим пишатись! Достойна Нація Українці! Тому виникає питання:- чому на 22 річниці Державності в нашій вже Незалежній Україні залишається актуальним вірш написаний Поетом ще в СРСР в 60 ті роки ?! http://www.poetryclub.com.ua/metrs_poem.php?poem=18210

  • MOleg
    MOleg | 24.02.2014, 10:51

    Дуже корисна сторінка. Додам. Архип Михайлович Люлька. Видатний конструктор авіаційних двигунів. Ще в 30-х розробив, запатентував і випробовував повітряно-реактивний двигун. патент визнаний у всьому світі. Довести до серії завадила друга світова. На превеликий жаль, розробки німців і англійців, так розпіарені, а А.М.Люлька і його КБ були засекречені, що про цей факт знає мало людей. Саме двигуни, які ще він розробляв стоять на сучасних винищувачах СУ і Міг. Ця людина, без перебільшення, змінила обличчя сучасної авіації, т.я. розробити і довести двигун набагато важче і довше ніж створити літальний апарат.

  • | 24.02.2014, 12:03

    Разве может Украинская конституция быть демократической если она писалась для украинского народа и без консультаций с Польшей, Америкой, Эстонией… . Аж звучит как то с издёвкой…

  • | 24.02.2014, 13:55

    Всем выдающимся историкам на этом сайте привет. Сегодня Украина не чуть не другая как была столетиями назад. Придуркуватые потомки возомнили о себе слишком много. Украина та же. И отпрыски действительно тех украинцев. Только Украина в прошлом была заселена разными народностями, которые и стали называть себя украинцами. Украинец из запорожских козаков- это не украинец из галицких молдаван. Эти противоречия сейчас хотят устранить. Единая территория, единая культура и т.д. Только кровь у всех разная. И каждый норовит себя идентифицировать. Новая история Украины, свидетелями которой мы являемся, попытается устранить разночтения. Будьте достойными продолжателями своих предков, раз чей то волею вам суждено сегодня жить.

  • | 25.02.2014, 04:57

    Конструкторське бюро Антонова було створено в СРСР так не улюбленим комуністичним режимом , при повному фінансуванні держави , так що бандерлоги відпочивайте , Станція метро « Арсенальна » у Києві теж будувалася при моммуністах . Дмитра Халаджі — грек за національністю , а Україна не федерація щоб річок був українцем , він просто громадянин України . Свої залишилися тільки бджоли , хоча орендарі витравили хімією більше половини бджіл …
    І того , пишаємося тим що зроблено комуністами …
    Але не треба вішати ніс — за кількістю спалених покришок Київ заслужив лаври Гіннеса.

  • Сергей Лебедев
    Сергей Лебедев | 27.04.2014, 02:31

    Огромное спасибо Наталия за статью. Приятно сейчас читать и вспоминать еще многие и многие другие факты и фамилии. Столько всего, что понятно, в один материал не вместить. Настроение сразу на 100. Гордость за страну, за людей, которые тут выросли. Гордость и за свой род. Лично для меня наверное есть еще не маловажная «уникальность». Абсолютно субъективно. То как произошло «вливание» христианства в культуру. Желание попасть в рай и страх перед адом — не очень правильный мотиватор для нашей культуры. Но без него страну так и называли бы «язычной». Наша изначальная вера была основана не на страхе а на долге. Начиная с того что дети Даждьбога. И нужно поступать подобающе. И заканчивая тем, что все умершие предки собираются за столом, и обсуждают все твои поступки. Это то, что давало неимоверный заряд духовности. поступать не из страха, а так, что бы мог гордиться весь твой род. Наверно, понимая силу этой духовности, только тут христианство не навязывалось, а вступило в симбиоз. Даже праздники привязывались к церковным датам. Вернее наоборот. Согласитесь,это уникально, даже по сравнению с Европой. Получился очень мощный симбиоз духовности. Понимаю что это только маленькая часть причины, почему люди живущие тут именно вот такие.Ну не получится из них послушных рабов. Земля пропитана другим. И вот так вот разговариваю с грузинами, есть у меня среди друзей много и армян и евреев. И ловлю себя на мысли — что в своих принципах они то же стали украинцами. просто сама земля их пропитала этим. «Будь достойным, поступай правильно и живи достойно». Спасибо за статью ;)

  • Bogdan Taruk
    Bogdan Taruk | 29.05.2014, 10:46

    Про цей сайт повинен знати кожен
    http://www.habaram.net Розповсюджуйте !!!

  • Алекс2
    Алекс2 | 14.06.2014, 07:56

    Автор забыл самую главную для сумчан достопримечательность — сам город Сумы, состоящий почти полностью из мразей разного калибра.

  • IL Sus
    IL Sus | 30.05.2015, 14:16

    Очень интересно !!!! ….
    А ещё — у нас была (на данный момент …) самая значительная ядерная катастрофа … https://picasaweb.google.com/110409832217930259760/861﻿

  • Сергей Федоров
    Сергей Федоров | 01.06.2015, 19:49

    Увидев массу комментариев, направленных на обсуждение каких то «неточностей» из статьи в ПРОШЕДШИХ событиях истории Украины (скапку в глазу), которые почти не на что НЕ ВЛИЯЮТ, подумал что НЕПЛОХО бы было такое количество ПОТРАЧЕННОГО времени направить комментаторам на ОСВЕДОМЛЕНИЕ российско-украинских ПутинЗОМБИ (выемку БРЕВНА из глаза) в их НЕПРАВИЛЬНОЙ поддержке российской ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ, которая сейчас РЕАЛЬНО ВЛИЯЕТ на нашу жизнь, МАССОВО РАЗРУШАЯ и УБИВАЯ людей из двух стран. Я думаю что не надо уподобляться детям, не поделившим ведёрко в ПЕСОЧНИЦЕ когда с неба падают СНАРЯДЫ и РАКЕТЫ — потратьте время на более ВАЖНОЕ, а не на обучение троечников. А то что то МАЛОВАТО обсуждений статей о УБИЙСТВАХ российским режимом и на российских сайтах. Конечно и троешников (умников, провокаторов) надо обучать, но есть БОЛЕЕ важное на данный момент или думаете что ВОЙНА это где-то там далеко. А она может постучаться и в вашу дверь. Многие при Гитлере думали что их это не коснётся — ОШИБЛИСЬ, коснулось до смерти 50000000 человек. Тем более в ЯДЕРНЫЙ век. И Януковичу2 с Азаровым2 тоже нельзя давать расслабляться чтобы ГРАБИТЬ нас по старым януковским СХЕМАМ с выставлением нам НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАВЫШЕННЫХ в разы тарифов и цен, ЗАБОТЯСЬ об олигархах и их БЕЗНАКАЗАННОСТИ..

  • Nataliya Ponomaryova
    Nataliya Ponomaryova | 26.08.2015, 07:02

    Ваш комментарий

  • Микола Кудревич
    Микола Кудревич | 27.10.2015, 10:36

    Ваш комментарий

  • ukrop
    ukrop | 02.11.2015, 09:53

    Данные НБУ об экспорте Украины за 9 месяцев 2015 года очень четко показали, что главным экспортным потенциалом Украины стали продукты питания, а точнее зерно и подсолнечное масло. Украина стала одним из мировых лидеров по экспорту кукурузы, а подсолнечного масла Украина и раньше экспортировала больше всех в мире. Доля экспорта продуктов питания в общей структуре экспорта Украины за 9 месяцев составила 35%. В 2010 году этот показатель был всего 19%, хотя в 2013 году уже 26%. Переориентация Украины на экспорт продуктов питания не случайна. Спрос на продукты питания в мире высокий, так как кушать хотят все. И тут Украина со своими черноземами действительно может накормить мир. Поэтому нет ничего удивительного, что Украина в последнее время больше ориентирована на экспорт именно продуктов питания. Так как ранее популярный вид экспорта Украины – черные металлы теряют свою привлекательность, а военные действия в Донецкой и Луганской области создают проблемы для производства, а, тем более, экспорта этой продукции.

    В мире явно наблюдается переизбыток производственных мощностей по производству металла, прежде всего, за счет китайской металлургии, и поэтому Украине все тяжелее и тяжелее реализовывать свой металл. За 9 месяцев 2015 года экспорт металла из Украины в натуральных показателях упал на 19%, а в денежном эквиваленте на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в мире наблюдается падение цен на металл, в связи с падением цен на нефть. И поэтому Украине тяжелее вдвойне: она теряет и объемы поставок, и экспортную выручку на металле. За 9 месяцев 2015 года доля экспорта металла в общем объеме экспорта Украины составила 26%, а еще в 2010 году этот показатель был 33%. Идет действительно замена главного вида экспорта Украины.

    Украинские молочные предприятия начали экспорт продукции в КНР

    Экспорт мяса птицы из Украины. Без политики и истерик

    Украина открывает новые рынки экспорта продукции

    Теперь уже не украинские металлургические короли являются главными поставщиками валюты в Украину, а аграрные латифундисты. И это в условиях отсутствия рынка сельхозземли. Если же разрешить продажу сельхозземель свободно, то можно было бы ожидать не только скупку земли крупным бизнесом, но и роста, существенного роста, аграрного производства в Украине. Сейчас Украина собирает в год около 60 млн. тонн зерна, а если пахотные земли будут обрабатывать крупные компании с их техникой и ресурсами, то сбор зерна можно увеличить до 100 млн. тонн и больше. И тогда Украина сможет войти в тройку лидеров по продаже пшеницы, а не только кукурузы. Вот это действительно наш главный вектор развития экономики. Тем более что кроме снижения экспорта металла за 9 месяцев 2015 года на 43% упал экспорт машиностроения. Доля экспорта машиностроения уже занимает всего 11,5% в общем объеме экспорта, хотя еще в 2012 году этот показатель был почти 19%. Но это уже история. Украине нет особого смысла держаться за машиностроительное производство, так как оно было ориентировано на Россию и очень часто работало в кооперации с Россией, но теперь наши экономические и торговые пути с Россией разошлись, и поэтому экспорт украинского машиностроения не имеет будущего.

    По результатам 9 месяцев 2015 года доля украинского экспорта в Россию составила всего 12,5%, все страны СНГ 22%, а в ЕС 32,1%. Справедливости ради стоит сказать, что доля украинского экспорта в страны Азии 32,5%. Теперь уже Азия стала главным торговым партнером Украины, во многом из-за расширения торговли с Китаем. Главным покупателем кукурузы у Украины стал Китай. А вот Индия главный покупатель украинского подсолнечного масла. Кроме того, много металла и зерна у Украины покупает Турция, Ирак, Иран и даже Саудовская Аравия. Теперь эти страны стали главными нашими торговыми партнерами. Украина пробивается и на рынок ЕС. На сегодня Италия очень хорошо покупает украинский чугун и ферросплавы, Испания кукурузу, а Польша железную руду и черные металлы. Задел хороший, и теперь можно и дальше развивать два вектора торговли: ЕС и Азия. Но нужно понимать, что потеря рынка России не может не сказаться на общем объеме снижения экспортной выручки. За 9 месяцев 2015 года в Украину поступило экспортной выручки на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если же сравнивать с 2013 годом, то потеря экспортной выручки составила 38%.

    Понятно, что экспорт продуктов питания не сможет компенсировать потерю экспорта металла, а особенно экспорта машиностроения. Но при этом Украина сможет действительно меньше зависеть от России и СНГ и больше ориентировать на Азию и ЕС. И, тем самым, обеспечить себе место в мировом разделении труда, как мировой кормилицы, которая за счет своих земель сможет кормить миллионы, если не миллиарды людей. Для Украины теперь аграрный бизнес становится самым главным и перспективным направлением бизнеса на многие годы, если даже не столетия.

  • Петро Васильович
    Петро Васильович | 07.02.2016, 08:03

    Просрати конструкторське бюро Антонова — саме велика заслуга українського народу пiд чолом iноземних хозяїв

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