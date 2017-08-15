У Голубовки на Сумщине столкнулись две легковушки

19 сентября около с. Голубовка Лебединского района 62-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 212140 допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 217030 под управлением 47-летнего мужчины. В результате ДТП пострадала пассажирка 217030. 61-летняя сумчанка с сотрясением головного мозга, переломом ребер справа и переломом шеи госпитализирована в нейрохирургию Сумской областной больницы

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 19 сентября с начала года на территории Сумской области произошло 260 ДТП, в которых 48 человек погибли и 330 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 342 ДТП, в которых 47 человек погибли и 418 пострадали).