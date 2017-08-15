Панорама / сумы / новости / события / комментарии
21.09 Четверг

У Голубовки на Сумщине столкнулись две легковушки

Сегодня, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
У Голубовки на Сумщине столкнулись две легковушки

19 сентября около с. Голубовка Лебединского района 62-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 212140 допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 217030 под управлением 47-летнего мужчины. В результате ДТП пострадала пассажирка 217030. 61-летняя сумчанка с сотрясением головного мозга, переломом ребер справа и переломом шеи госпитализирована в нейрохирургию Сумской областной больницы
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 19 сентября с начала года на территории Сумской области произошло 260 ДТП, в которых 48 человек погибли и 330 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 342 ДТП, в которых 47 человек погибли и 418 пострадали).

Напечатать Письмо автору Просмотров 91 Комментариев 0

читайте также
Смертельна охота на Сумщине
Смертельна охота на Сумщине
15.08.2017, 09:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.08.2017, 09:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 442 Комментариев 0
Непреодолимое препятствие на Сумщине
Непреодолимое препятствие на Сумщине
15.08.2017, 07:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.08.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 169 Комментариев 0
Столкновение в Ромнах
Столкновение в Ромнах
14.08.2017, 15:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.08.2017, 15:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 187 Комментариев 0
На Сумщине утонули двое
На Сумщине утонули двое
14.08.2017, 10:53 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.08.2017, 10:53 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 308 Комментариев 0
На Сумщине смертельное столкновение с электроопорой 5 фото
На Сумщине смертельное столкновение с электроопорой
14.08.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 456 Комментариев 0
На Сумщине в ДТП погибли двое
На Сумщине в ДТП погибли двое
14.08.2017, 07:47 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.08.2017, 07:47 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 359 Комментариев 0
На Сумщине СБУ разоблачила взяточника из колонии
На Сумщине СБУ разоблачила взяточника из колонии
11.08.2017, 18:18 Новость
Панорама Панорама 11.08.2017, 18:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 57 Комментариев 0
На Сумщине снова ДТП с летальным исходом
На Сумщине снова ДТП с летальным исходом
09.06.2017, 11:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 09.06.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 135 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
На Сумщині запрацював цукровий завод
Вчера, 19:12
admin adminych admin adminych Вчера, 19:12 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 408 Комментариев 0
«Капля крови» отважных и благородных
Вчера, 12:33
admin adminych admin adminych Вчера, 12:33 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Машиностроение – призвание мужественных сумчан
19.09.2017, 17:06
admin adminych admin adminych 19.09.2017, 17:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 382 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные парламентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 89 Комментариев 0
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 2
последние комментарии
Вербицкий к материалу
На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото)
... и РАСПИЛИЛА местная ШАЙКА ВОРОВ под руководством гаранта Потрошения очередные НАРОДНЫЕ деньги. ПРОКУРАТУРУ прошу проверить "ремонт" этого Г-моста на ...
19.09.2017, 23:20
Сергей Федоров к материалу
Скандал на Сумщине: как мэр с метлой прорывался к губернатору (фото)
Саакашвили, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Украину!!! Порошенко, чемодан - вокзал - Ростов на Дону. Там фашист Путин собирает и благотворит таких ГАРАНТОВ ...
18.09.2017, 22:15
Сергей Федоров к материалу
Считать не пересчитать в Сумах
Это тот Член Александр СОКОЛОВ с партии «за життя ВОРОВ, КОРРУПЦИОНЕРОВ, УГОЛОВНИКОВ с недобитой Партии Региональных Уголовников Януковича», которой ныне ...
18.09.2017, 22:04
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII