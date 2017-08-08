Тростянец отмечает памятную дату (фото)

Сегодня Тростянец отмечает 74-летие освобождения города от фашистских захватчиков. В этом году разделить с тростянчанамы радость и скорбь этой памятной даты решил 92-х летний Владимир Львович Миллер — харьковчанин, ветеран войны, который принимал участие в освобождении города от врага. Владимир Львович был санинструктором сто восемьдесят третьей танковой бригады. Свою первую награду — медаль «За отвагу», он получил на Курской Дуге, а затем был награжден орденами «Отечественной войны» II степени, «За мужество», медалями «За победу над Германией», «За доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечественной войне ».

Прошли митинги на площади 40-й Армии и возле памятного знака Танк Т-34. – сообщает сайт Тростянецкого горсовета.