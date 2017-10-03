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Три агрокомпании на Сумщине сменят владельца

Сегодня, 15:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Три агрокомпании на Сумщине сменят владельца

Контроль над ЧП «Червонослобидское-2″(с. Червона Слобода Недригайловского района), ЧП «Засулье-5″ (с.Засулля Недригайловского района)и ЧСП «Агросвит» (с. Грузкое Конотопского района) приобрела Cacique Limited (г. Лимассол, Кипр). Добро дал Антимонопольный комитет Украины.
Эти сумские компании наряду с 4 компаниями Черниговской области (ЧП «Коропские аграрные инвестиции», ЧП «Червонянские аграрные инвестиции», ЧП «Сосницкие аграрные инвестиции», СООО «Нива») принадлежат агрохолдингу «Кернел».
Сделка обеспечит Cacique Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления.
Согласно электронной декларации народного депутата Виталия Хомутынника за 2016 год, он является собственником 100% акций закрытого акционерного общества Cacique Limited (Кипр).

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