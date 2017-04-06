Тесная сторона сумской онкологии

Каждый год в Украине выявляется около 160 тысяч новых пациентов с онкологическими заболеваниями. По темпам распространения заболевания страна находится на втором месте в Европе

Единственное медицинское учреждение в области онкологии — Сумской областной онкодиспансер — работает на износ: принимает сотни пациентов в день, диагностирует на не самом лучшем оборудовании, нуждается в лекарствах и дополнительных помещениях

Квадратные метры

Мы побывали в онкодиспансере сегодня. Это небольшой медицинский городок, отделения находятся в разных зданиях, некоторым из них больше ста лет. Но… Под онкологическую поликлинику здесь выделен всего один этаж.

Помещение онкологической поликлиники, опять же единственной в области, обслуживает огромное количество людей. Каждый день в поликлинику приезжают со всей области более 200 человек. В рекордные дни их число превышали 400 посетителей. А если взять еще одного-двух-трех родственников, которые непременно приходят поддержать, то здесь может собраться больше тысячи человек. В некоторые дни в узких коридорах поликлиники сложно протолкнуться даже медицинскому персоналу. Есть ли у сумской онкологии будущее и чем она живет сегодня, рассказал главный врач этого медицинского учреждения Владимир Иванович КОНАНИХИН, который пришел сюда работать еще в 70-е гг. По его словам, проблема с квадратными метрами для сумской онкологии стоит очень серьезно. «Ежегодно число людей с онкологическими заболеваниями увеличивается на 2%. Заболеваемость у нас традиционно выше по Украине. У нас в основном население более старое, чем в других областях. Удельный вес населения старше 60 лет у нас на 3-4% больше, чем по стране. Мы одна из самых старых областей Украины, а в основном рак — это болезнь более пожилого возраста», — говорит главврач.

На прием в онкополиклинику приходят и люди только с подозрением на рак, и больные с тяжелыми стадиями — все они теснятся в коридорчике у десятка кабинетов разных специалистов. Выдержать переживания, пока тебе подтвердят или опровергнут рак, очень тяжело. В коридорах в любое время года душно, дурно и неспокойно. «Мы по нормам должны принимать 80 посетителей в день. Принимаем в среднем 240. Все, кто приезжает к нам (а вы должны понимать, что это люди со всей области), обязательно проходят обследование в тот же день. Наши врачи на приеме справляются с таким потоком, мы работаем до последнего посетителя. Ситуацию можно было бы улучшить, прием ускорить, если добавить врачей на прием, но у нас нет для этого помещений», — объясняет Владимир Конанихин.

Помещения онкодиспансера довольство старые, уже не выдерживают никакой критики. Напомним, что в 2009 г. из-за аварийного состояние было закрыто химиотерапевтическое отделение. 40 койко-мест расселили по другим зданиям. Другие отделения пришлось уплотнить. Сегодня на одного больного приходится меньше 2,5 кв.м при норме в 7 кв.м. В палатах лежат по девять, по десять и по двенадцать человек. Пару лет назад шел разговор о строительстве нового онкодиспансера, даже капсулу на месте возведения будущего здания закапывали, вот только ничего не получилось. Власть поменялась, строительство остановилось, так и не начавшись. «За все время моей работы здесь было столько проектов, которые оставались на бумаге, что только из них можно нам новый корпус построить. Конечно, сегодня строительство нового онкодиспансера решило бы массу проблем. Но мы понимаем, что в нынешних реалиях это невозможно. Мы готовы рассматривать более реальные варианты. Как, например, здание 6-й поликлиники (железнодорожной), которое находится не так далеко от нас. Оно принадлежит городу, посетителей в нем очень мало. Если вы придете туда, то увидите пустые коридоры. В этом четырехэтажном здании мы могли бы разместить не только поликлинику, но еще и выделить этаж под дневной стационар и еще один этаж под хоспис», — объясняет Владимир Иванович.

Вот только город не готов пока отдавать это помещение. К консенсусу медики и администрация не могут прийти уже несколько лет. Ведутся обсуждения, собираются консилиумы, заседания, круглые столы, а пациенты продолжают сотнями тесниться на 450 кв. м, а необходимо как минимум в три раза больше.

Дорого и мучительно

Еще один важный аспект этого страшного заболевания — это его стоимость. В полицейских сводках периодически случаются сообщения о том, что из-за диагноза «рак» люди совершают суициды. Но, по мнению медиков, это всего лишь единичные случаи. Тем не менее даже один такой суицид по причине диагностики онкозаболевания говорит о том, что люди не готовы бороться с таким заболеванием, которое требует очень дорогостоящего, очень болезненного и не всегда эффективного лечения. А как много призывов о помощи, финансовой помощи людям с диагнозом рак?

Если мы говорим о государственной больнице, то диагностику, анализы вам проведут бесплатно. Если обращаться в столичные или зарубежные центры, то, конечно, даже диагностика может стоить несколько тысяч гривен (или долларов/евро в зависимости от страны), простой анализ крови — это несколько сотен гривен.

«Сегодня государство выделяет деньги на оплату труда медработников, на пребывание больных в стационаре и проведение операции, но очень многие препараты приходится покупать пациентам. А это от 5 до 60 тыс. грн. за один курс. Да, у нас есть частичное финансирование, и мы закупаем некоторые препараты, которые могут входит в состав лечения, но это не оплата всего курса. У нас в наличии осталось два препарата, которые в ближайшее время тоже закончатся. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о том, что больницы перепродают препараты, купленные за бюджетные деньги, в аптеках, которые находятся на их территории. Я готов опровергнуть это. У нас вся информация вывешена на наших информационных стендах. Сегодня там пусто. Только в одном из отделений есть два наименования. Мы ждем ближайшей сессии облсовета, которая может выделить деньги на закупку новых лекарств. Для онкобольных жителей области это жизненно важный вопрос», — объясняет Владимир Иванович.

Рак продолжает молодеть, и об этом говорит статистика. Рак продолжают выявлять на запущенных тяжелых стадиях, однозначно рак продолжает набирать обороты. За 100 лет в рейтинге заболеваний он переместился с десятого на второе место. Сегодня чаще болеют разве только сердечно-сосудистыми заболеваниями. По статистике, на первом месте находится рак легких, дальше рак кожи, потом желудка, если говорить о мужчинах. У женщин лидирует рак половых органов и молочной железы.

«В последние годы увеличивается заболевание раком кишечника. Это связано с питанием, с тем, что мы едим некачественную пищу. Каждый день в рацион для профилактики рака кишечника должны входит фрукты и овощи. Не уверен, что наши граждане могут это себе позволить. Особенно жители города. Вредные привычки, малоподвижный образ жизни тоже делают свое дело. К примеру, если бы все бросили курить, то на треть уменьшилось бы число заболеваний раком легких», — говорит главврач онкодиспансера.

Врачи, которые занимаются диагностикой и лечением рака, в один голос говорят, что это не смертельный приговор. Главная проблема — это раннее выявление рака и предраковых состояний, лечение которых может быть весьма эффективным. Но у нас нет обязательных профосмотров, у нас нет нормального диагностического оборудования и очень не хватает помещений и нормальных условий единственному в области онкологическому диспансеру.

Врез1:

Онкологическая патология прочно обосновалась на втором месте в структуре общей смертности, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям

Врез2:

Около 90 тысяч пациентов умирают от рака ежегодно в Украине: в день от рака погибают около 250 человек, а это более 10 в час. Из них 35% – лица трудоспособного возраста

Врез3:

Полностью вылечиваются меньше половины (41,4%) из тех, у кого обнаруживают злокачественную опухоль

Врез4:

Ежедневно в Украине заболевают раком 450 людей, из них погибают 250

Цитата:

Владимир Конанихин, главврач, хирург-онколог Сумского областного онкодиспансера:

«Существует такая теория, что каждый человек должен дожить до своего рака, только одни умирают раньше от сердечно-сосудистых заболеваний, другие — от травм. А еще наша экология, образ жизни, качество продуктов и воды, вредные привычки делают все, чтобы этот рак приблизить».

Фото1 Наталии Гончарук: В ожидании диагноза. За дверью онкополиклиники сотни жителей области проходят диагностику, выстаивая днями в огромных очередях

Фото2 Наталии Гончарук: Переступить порог. У 450 человек в день или порядка 20 в час в Украине выявляется рак

Фото3 Наталии Гончарук: В аварийном состоянии. Здание бывшего химиотерапевтического отделения 1916 года постройки законсервировано

Фото4 Наталии Гончарук: Хороший вариант. Если помещение 6-й поликлиники попадет в распоряжение областного онкодиспансера, в городе может появиться хоспис и дневной онкостационар

Наталия Гончарук, «Панорама» №16