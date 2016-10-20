Сумы упрекнули в недостаточном количестве камер

Одним из последних нововведений стала установка камер видеонаблюдения, которые ведут репортажи с разных уголков мира в реальном времени. Так можно полюбоваться на приливы моря, узнать состояние пропуска машин на границе или узнать погоду в любом городе. В Сумах, пока что, еще не настолько развито данное направление.

«Надибав сайт, де можна онлайн спотерігати за світом. Так от, в Сумах, здається, п’ять камер (дві біля СумДу і три в центрі міста — на фонтані, на площі Незалежності й на Воскресенській). Щоправда, на сайті чомусь тільки дві з них, інші треба шукати. Зате в Умані майже двадцять штук. Думав, що у Тернополі менше — там на ресірсі показує тільки одну, але на інших сайтах знайшов ще з десяток,, навіть у храмах є онлайн-трансляція. Крім того, там добре працює і онлайн-відстеження транспорту, а не як у нас — сайт є, але відстеження не працює. Словом, є над чим працювати», — пишет на своей странице в фейсбук сумчанин Артем ТУРЧИН.

К слову, камеры г. Сумы можно пересмотреть здесь, на этом же сайте представлены трансляции и с других уголков мира.