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05.09 Вторник

В Сумы «пришел километр флагов» (фото)

Сегодня, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

Сегодня в сквере им. Шевченко в центре Сум проходит необычная акция. Сквер украсил «почти километр флагов» со всех уголков Украины и военных бригад на линии фронта. Здесь же разместилась выставка шевронов и трофеев. Сумы также 2презентуют» свой флаг, а местные детишки подарят рисунки и напишут пожелание защитникам, находящимся в Киевском госпитале. Сумская область стала последней, куда трехлетним этапом пришла Всеукраинская акция ««Велика українська хода», начатая 14 сентября 2014 года. Заключительная акция состоится 14 сентября у ВР в Киеве.
«Сегодня в вашем городе проходит Всеукраинская акция в честь Героев Майдана, российско-украинской войны ради победы Украины. От города к городу, от бригад до батальонов объединяются флаги, на которых люди пишут пожелания и молитвы остановить эту чуму, которая пришла на нашу землю. Мысль и слово – самое сильное оружие. Мысли материализуются», — рассказала о сути происходящего организатор Акции — журналист Катерина ВАЛЕВСКАЯ. Как сама представилась, «из Киева, родом с Николаевской области». По ее словам, путешествуя по городам, она ищит людей, которые желают Украине победы.
Позавчера акция была в Тростянце, вчера – в Лебедине, завтра – в Белополье, 11 сентября – в Ахтырке.
13 сентября акция пройдет в Киевском госпитале.

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