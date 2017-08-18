Сумское КП купит погрузчик

9 октября КП «Сумыжилкомсервис» провело конкурс на закупку фронтального погрузчика через систему электронных закупок «Prozorro». По результатам было акцептировано предложение ООО «Укрбудмаш» с суммой закупки почти 950 тыс. грн. Всего в аукционе принимали участие 4 компании – ООО «Укрбудмаш», ООО «ТД «Тракторсервис», ООО «Агсолко Украина» и ООО «Альфатех».

По результатам конкурса был заключен договор на закупку фронтального погрузчика с ООО «Укрбудмаш» на сумму 948 990 грн., — сообщает «Верховенство права»