9 октября КП «Сумыжилкомсервис» провело конкурс на закупку фронтального погрузчика через систему электронных закупок «Prozorro». По результатам было акцептировано предложение ООО «Укрбудмаш» с суммой закупки почти 950 тыс. грн. Всего в аукционе принимали участие 4 компании – ООО «Укрбудмаш», ООО «ТД «Тракторсервис», ООО «Агсолко Украина» и ООО «Альфатех».
По результатам конкурса был заключен договор на закупку фронтального погрузчика с ООО «Укрбудмаш» на сумму 948 990 грн., — сообщает «Верховенство права»
Сумское КП купит погрузчик
9 октября КП «Сумыжилкомсервис» провело конкурс на закупку фронтального погрузчика через систему электронных закупок «Prozorro». По результатам было акцептировано предложение ООО «Укрбудмаш» с суммой закупки почти 950 тыс. грн. Всего в аукционе принимали участие 4 компании – ООО «Укрбудмаш», ООО «ТД «Тракторсервис», ООО «Агсолко Украина» и ООО «Альфатех».
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