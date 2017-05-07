23 июня на территории одного из дачных кооперативов возле Голубых озер на собственной фазенде повесился 60-летний мужчина. В этот же день дома в Сумском районе повесился 74-летний онкобольной мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 23 июня на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 138 человек (в прошлом году на эту же дату – 148).
В Сумах суицид у озера
23 июня на территории одного из дачных кооперативов возле Голубых озер на собственной фазенде повесился 60-летний мужчина. В этот же день дома в Сумском районе повесился 74-летний онкобольной мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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