В Сумах суицид у озера

23 июня на территории одного из дачных кооперативов возле Голубых озер на собственной фазенде повесился 60-летний мужчина. В этот же день дома в Сумском районе повесился 74-летний онкобольной мужчина, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 23 июня на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 138 человек (в прошлом году на эту же дату – 148).