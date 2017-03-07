В Сумах столкнулись две легковушки

23 марта на ул. Роменской 21-летний сумчанин за рулем Infiniti допустил столкновение с автомобилем Dacia Logan под управлением 28-летнего сумчанина. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате ДТП пострадал 32-летний пассажир Dacia Logan. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами он доставлен в нейрохирургию областной больницы.

По данным полиции, по состоянию на 23 марта с начала года на территории Сумской области произошло 46 ДТП, в которых 9 человек погибли и 80 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 70 ДТП, в которых 10 человек погибли и 104 пострадали).