23 марта на ул. Роменской 21-летний сумчанин за рулем Infiniti допустил столкновение с автомобилем Dacia Logan под управлением 28-летнего сумчанина. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате ДТП пострадал 32-летний пассажир Dacia Logan. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами он доставлен в нейрохирургию областной больницы.
По данным полиции, по состоянию на 23 марта с начала года на территории Сумской области произошло 46 ДТП, в которых 9 человек погибли и 80 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 70 ДТП, в которых 10 человек погибли и 104 пострадали).
В Сумах столкнулись две легковушки
Сегодня, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
23 марта на ул. Роменской 21-летний сумчанин за рулем Infiniti допустил столкновение с автомобилем Dacia Logan под управлением 28-летнего сумчанина. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате ДТП пострадал 32-летний пассажир Dacia Logan. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами он доставлен в нейрохирургию областной больницы.
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