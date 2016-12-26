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01.02 Среда

В Сумах собирают троллейбусы (фото)

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

Троллейбусы Сум это нечто: то на ходу чуть ли не распадаются, то током бьются. Чтобы увеличить количество подвижного состава, на КП «Электроавтотранс» продолжает работу цех капитальных ремонтов, где специалисты продолжают собирать троллейбусы собственными силами. Два новых троллейбуса № 234 та №236, по информации КП «Электроавтотранс», выйдут на маршруты уже этой весной.

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