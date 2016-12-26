В Сумах собирают троллейбусы (фото)

Троллейбусы Сум это нечто: то на ходу чуть ли не распадаются, то током бьются. Чтобы увеличить количество подвижного состава, на КП «Электроавтотранс» продолжает работу цех капитальных ремонтов, где специалисты продолжают собирать троллейбусы собственными силами. Два новых троллейбуса № 234 та №236, по информации КП «Электроавтотранс», выйдут на маршруты уже этой весной.