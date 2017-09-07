В Сумах пригородный поезд сбил человека

18 сентября на железнодорожной колее на 57 км (пикет №1) на перегоне Сумы-Торопиловка поезд «Выривский завод-Смородино» сбил неизвестного мужчину, который стоял возле колеи. С открытой черепно-мозговой травмой и переломом костей таза его доставили в областную больницу, где он умер в реанимации. Начато уголовное производство. Полиция выясняет обстоятельства трагедии и устанавливает личность погибшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.